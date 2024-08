Brons hoogst haalbare voor Emma Plasschaert, Marit Bouwmeester nagenoeg zeker van gouden plak

Emma Plasschaert blijft in de running voor een medaille, maar goud of zilver mag de Belgisch zeilster vergeten in de ILCA 6-klasse. Na de 9e en 10e reeks - waarvan de laatste geschrapt werd wegens te weinig wind - is de kloof met de top twee niet meer te overbruggen. Marit Bouwmeester is zo goed als zeker van het goud, de Nederlandse moet morgen alleen nog starten en finishen in de medalrace.

Emma Plasschaert begon na een knappe remonte de voorbije dagen als vijfde in de tussenstand aan de laatste twee reeksen. Om een plek in de medalrace af te dwingen moest ze haar plek in de top tien veiligstellen.



Een belangrijke dag dus, maar die begon in mineur voor Plasschaert. Ze miste haar start in de voorlaatste reeks en werd pas 16e. In de tussenstand kostte het haar maar één plek, maar goud en zilver waren wel definitief buiten bereik.

Om in de running te blijven voor brons in de medalrace was de opdracht duidelijk voor Plasschaert: in de laatste regatta mocht ze niet nóg meer terrein verliezen op de Noorse Line Flem Hoest, de derde in de stand.

Maar de wind was de hele dag al spelbreker in Marseille en dat was ook zo in de laatste race. Die werd zelfs volledig geschrapt en zo mag de top tien na 9 reeksen morgen deelnemen aan de medalrace.



Marit Bouwmeester is daardoor zo goed als zeker van goud. De Nederlandse heeft 21 punten voorsprong op de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom. In de afsluitende medalrace krijgt de winnaar 2 strafpunten en de 10e 20 strafpunten.



Zelfs bij een diskwalificatie (22 strafpunten) en winst voor Rindom in de medalrace kan het goud Bouwmeester niet meer ontglippen. De enige voorwaarde is dat ze morgen van start gaat in de medalrace. Ook Rindom is zo goed als zeker van zilver.

Enkel de strijd voor brons ligt dus nog open. De Noorse Line Flem Hoest heeft daar de beste kaarten. Plasschaert begint als zesde aan de medalrace en heeft 12 punten meer dan Rindom. Ook Maud Jayet (4e) en Elena Vorobeva (5e) doen nog mee voor brons.