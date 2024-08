Van zekere medaille naar mokerslag: hoe kon het zo foutlopen voor de Red Lions? En wat met de toekomst?

zo 4 augustus 2024 20:03

Wie had dit zien aankomen? De Red Lions gingen het hockeytoernooi in als een garantie op succes, maar keren straks met lege handen terug na een opdoffer tegen Spanje. Onze commentator Eddy Demarez zoekt naar de oorzaak van de ontgoocheling en kijkt meteen ook naar de toekomst.

Van al onze medaillekandidaten waren zij misschien de grootste garantie op eremetaal. De Red Lions begonnen aan de Spelen als topfavoriet en onderstreepten die status in de groepsfase. Met een kwartfinale tegen het bescheiden Spanje leek de weg naar goud open te liggen. Draaide dat even anders uit...

"Dit is een mokerslag", oordeelt onze commentator Eddy Demarez. "Na twee olympische finales op rij gingen de Lions ervan uit dat ze opnieuw voor het goud zouden spelen. Dat was de mindset bij de volledige ploeg. Deze exit is dan ook een gigantische klap die niemand zag aankomen." "Vooral omdat de Lions zo hard geknokt hadden om in dat gunstige traject richting finale te geraken. Met Spanje kregen ze de op papier makkelijkste tegenstander in de kwartfinales. Als het dan verkeerd loopt, is dat extra pijnlijk."

Je denkt dat de Lions áltijd terugkomen, maar vroeg of laat lukt dat eens niet. Eddy Demarez

Maar waar liep het dan precies verkeerd in de kwartfinale tegen Spanje? "Het was niet noodzakelijk een slechte prestatie van de Lions", zag Demarez. "Alleen heerste misschien iets te veel het gevoel dat het allemaal wel goed zou komen. In de eerste helft waren de Belgen te afwachtend, terwijl ze misschien op zoek hadden moeten gaan naar de 1-0 en 2-0." "Nu kwam Spanje op voorsprong. Maar nog steeds dacht je dat de Lions dat wel recht zouden zetten. Tegen Argentinië - een betere tegenstander dan Spanje, waartegen België al 12 jaar niet meer verloor - deden ze dat maar liefst drie keer." "Dat kruipt in het hoofd, hé. Je denkt dat de Lions áltijd terugkomen, maar vroeg of laat lukt dat eens niet. Jammer genoeg was dat vandaag het geval." "Het was allemaal net niet goed genoeg en achterin verdedigden de Lions bij 1 of 2 doelpunten niet scherp. Op het einde maakte de coach de gok om de doelman er snel af te nemen. Na de 3-1 die volgde, was de situatie bijna onmogelijk geworden. Al kregen de Lions met die laatste corner van Alexander Hendrickx tóch nog een kans, maar de druk was te groot."

Generatiewissel op komst?

Na de anticlimax in Parijs rijst meteen ook de vraag hoe de toekomst van de Red Lions eruitziet. Met een relatief oude selectie stellen velen misschien hun toekomst in vraag.

Over 2 jaar is het WK in eigen land, een kans op een olympische revanche kan pas in 2028 in LA. "Maar liefst 9 spelers zijn de dertig voorbij", rekent Demarez. "Ongetwijfeld gaan zij nu nadenken: ga ik door of niet? Misschien komt er wel een domino-effect op gang als meerdere jongens beslissen te stoppen."

Richting het WK van 2026 verwacht ik toch zeker een halve generatiewissel. Eddy Demarez