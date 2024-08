Félix Denayer lijkt afscheid aan te kondigen en barst in tranen uit: "Ik had mijn dochtertje in tribune dit nog zó willen geven"

Eeuwige gentleman Félix Denayer kwam meteen na de ontgoocheling van de verloren olympische kwartfinale zijn plicht doen: praten met de pers.



Hoewel de teleurstelling nog groot was, sprak de kapitein van de Red Lions toch vooral zijn trots uit in het team.

"Aan alle sprookjes komt een einde, zeker?", vertelt Denayer. "We kunnen onszelf weinig verwijten, want we hebben er tot de laatste seconde alles aan gedaan om te winnen."

"Het is natuurlijk heel jammer en dit zal toch even moeten bezinken, maar ik ben wel ontzettend trots op dit team en alles wat we samen al bereikt hebben. We mogen fier zijn op wat we de laatste jaren hebben neergezet in België. Hopelijk kunnen de dames het wél nog afmaken voor ons."