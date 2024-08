"Wat een dramatisch gevoel": Red Lions verbijten de pijn na onverwachte exit in kwartfinale

Even onverwacht als onverbiddelijk. De Red Lions bleven verweesd achter na hun vroegtijdige exit in de olympische kwartfinale tegen Spanje. Wat het gedroomde einde van een gouden generatie moest worden, is uitgemond in een tranendal. "Dit doet echt heel veel pijn", klonk het bij de ontgoochelde Lions.

"Het was inderdaad lang geleden dat dit ons nog overkomen is. Ik weet ook niet hoe het komt dat we nu dan wel verliezen. Het is op dit moment ook nog moeilijk om al een analyse te maken. We hebben er wel alles aan gedaan om terug te vechten, maar het was vandaag gewoon niet goed genoeg."

Een van de mannen die ontroostbaar bleek, was Alexander Hendrickx - die na het laatste fluitsignaal gedesillusioneerd op het veld bleef zitten.



"Dit is echt een dramatisch gevoel", vertelt hij zelf. "Dit stond niet in onze planning, maar ik vrees toch dat we dit wat over onszelf afgeroepen hebben door te afwachtend te spelen. We waren vandaag niet dominant genoeg"



In de allerlaatste seconde kreeg specialist Hendrickx nog een strafcorner voor zijn stick, maar ook hij kon de exit niet meer afwenden.



"Daar kregen we inderdaad nog een goede kans om alsnog de gelijkmaker te maken, maar hij ging er niet in. En daar voel ik mezelf heel verantwoordelijk voor. Dat is echt balen", klonk het vol ongeloof.



"We zaten nochtans in zo'n goede flow en iedereen was gefocust voor deze wedstrijd. We panikeerden ook niet want we zijn normaal een ploeg die kan pieken in het slot, maar toen incasseerden we snel een dubbele tegentreffer. Het was mooi dat we nog bijna terugknokten, maar zo ver mag je het gewoon niet laten komen."



Wat nu voor de Red Lions? "Het is heel spijtig dat we enkele mannen geen mooier einde hebben kunnen schenken. Maar goed, ik ben nog te veel aan het balen om het al over de toekomst te hebben. Dit zal toch moeilijk te verwerken zijn."