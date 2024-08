In de schaduw van het succes, schreef ze (nogmaals) geschiedenis: de olympische recordreeks van Emma Meesseman

Is de MVP van het olympische basketbaltoernooi stiekem al bekend?

Emma Meesseman is op oorlogspad in Parijs - en dat zal iedereen in de basketbalwereld geweten hebben.

Zo zette de draaischijf van de Belgian Cats zondag tegen Japan nog eens in de verf waarom ze terecht een van de besten ter wereld wordt genoemd. Met 30 punten en 11 rebounds was ze opnieuw van onschatbare waarde in de Houdini-act van de Belgische basketbalvrouwen.

Sterker nog: in alle tumult is het velen ontgaan, maar zo zette Meesseman opnieuw een record op haar persoonlijke palmares.

Na zondag is de Belgische de enige basketbalster ooit die erin geslaagd is om zeven opeenvolgende olympische duels meer dan 20 punten te scoren. Meer zelfs, op de Spelen maakte Meesseman in een wedstrijd nooit minder dan 24 punten - tegen Japan officialiseerde ze die streak zelfs al in het begin van het vierde kwart.