LIVE (21 uur): Aftrap tussen Beerschot en KV Kortrijk later door file, talentvolle doelman krijgt kans bij thuisploeg

Talent onder de lat

Beerschot ging strijdend ten onder in Kortrijk, maar verloor dus wel voor de 21ste keer dit seizoen. Kuyt verandert desondanks niet veel aan zijn veldploeg, alleen Weymans is een nieuwe naam.





In doel is er wel een opvallende wijziging. Emile Doucouré is amper 17 maar een groot talent als keeper. De afgelopen weken rees de vraag almaar meer waarom hij zijn kans nog niet had gekregen. Vandaag gebeurt dat dan toch.