"Iedereen die hem had gevolgd, zag er niet meer uit", ploegmakkers duiden ravage die Evenepoel aanrichtte

za 3 augustus 2024 18:29

Geen spaander liet hij heel van zijn tegenstanders. Remco Evenepoel knalde alles en iedereen uit zijn wiel op weg naar zijn gouden medaille in de olympische wegrit. We zagen de ene na de andere renner puffen in zijn wiel, om uiteindelijk allemaal te passen. "Hij vertelde ons gisteren al dat hij daar zou versnellen, maar wanneer hij het effectief deed, was het toch indrukwekkend", vertelden ook zijn ploegmakkers.

Alle ogen waren op Remco Evenepoel en ook Wout van Aert gericht, maar ook Tiesj Benoot en Jasper Stuyven zullen voor altijd deel uitmaken van het gouden kwartet van Parijs 2024. "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier mijn bijdrage heb mogen leveren", knikte Benoot na de finish met een grote glimlach. Een understatement, het was een beresterke Benoot die op Montmartre - na een lange kopbeurt - de eerste steen van het succes legde. "Ik had echt een goede dag. De benen waren aanwezig om mijn rol tot diep in de finale te spelen. We hebben alvast onze verantwoordelijkheid genomen, zoals ook van ons verwacht werd."

Hij had gisteren al gezegd dat hij daar zijn aanval zou plaatsen. Jasper Stuyven

Zeker toen een sterke groep met onder meer Ben Healy, Valentin Madouas en Stefan Küng stilletjes wegreed, zorgde Benoot er eigenhandig voor dat de kloof behapbaar bleef.

"We wisten dat we die niet mochten laten rijden, dat hebben we dan ook niet laten gebeuren. En daarna heeft Remco (Evenepoel, red.) het schitterend afgemaakt." Benoot was ook een bevoorrechte getuige van de ravage die Evenepoel op zijn pad naar goud aanrichtte. "Op het einde reden we nog langs al die mannen die hij voorbijgereden was. En die zagen er allemaal toch niet zo goed meer uit", gniffelde Benoot.

Benoot en Stuyven onder de Eiffeltoren.

Voorspelde aanval