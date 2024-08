VIDEO - "Potverdorie, ik zeg altijd bruiswater": dit dilemma spookt al "een week" door het hoofd van Lotte Kopecky

En of Lotte Kopecky ontspannen aan het toeleven is naar haar olympische wegrit. Toen de Belgische kopvrouw haar deskundige vooruitblik op zondag kwam geven, had ze toch belangrijkere dingen aan haar hoofd. Wat zeg jij: bruiswater, spuitwater of toch maar prikwater? "Die discussie is al een week bezig bij ons", lachte Kopecky.