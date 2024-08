"Eerst dacht ik oei, nu zie ik mogelijkheden": de ogen van Lotte Kopecky fonkelen na Parijse parcoursverkenning

vr 2 augustus 2024 10:26

Zondag is het D-Day voor Lotte Kopecky. In het hartje van Parijs wil de Belgische kopvrouw een gooi doen naar haar eerste olympische (gouden) medaille. Het gameplan bij onze landgenoten is alvast duidelijk: één voor allen, allen voor Kopecky - die na haar val in de tijdrit revanche wil nemen op de weg. "De knop was snel omgedraaid", klonk het ontspannen maar ambitieus.

"Voor ons is het duidelijk: alles op Lotte Kopecky." De boodschap van haar ploeggenoten was duidelijk. De Belgische kopvrouw is zondag nog maar eens het speerpunt van ons land in de olympische wegrit. Na haar val in de tijdrit vorige week zaterdag wil ze dit weekend terugslaan in de wegrit. "Ik was wel wat teleurgesteld na de tijdrit, maar ik besefte ook wel dat daar de minste kansen lagen voor mij", vertelde Kopecky zelf. "Die val zorgde wel voor een ferm "wat als"-gevoel. Dat maakte het toch wat zuur, maar uiteindelijk was de knop snel omgedraaid."

Het zal sowieso wel een lastige en moeilijk controleerbare wedstrijd zijn. Lotte Kopecky

Kopecky is een vrouw met een missie in Parijs: haar eerste olympische medaille - al lijkt de combinatie tijdrit, wegrit en omnium toch enorm pittig.

"Ach, ik weet al heel lang dat deze combinatie er aan zat te komen. En er zit ook telkens een week tussen, dus ik kan relatief gemakkelijk de switch maken", wuift de opvallend ontspannen kopvrouw de speculaties weg. Snel onder de indruk is de Leading Lady van het Belgische wielrennen ook niet meer. Terwijl sommige olympiërs zich verliezen in de grootsheid van de Spelen, blijft Kopecky haar nuchtere zelf. "We zijn hier gisteren na de verkenning toegekomen in het olympisch dorp en ik heb meteen een goede nacht gehad. Geen klachten, dus. Het is altijd fijn om in zo'n setting te zijn, maar naar mijn bescheiden mening wordt dat toch altijd wat overdreven", knipoogt ze.

Kopecky op pad in Parijs.

Parcoursperikelen