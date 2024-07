Gevallen Lotte Kopecky druipt ontgoocheld af: "Met de vermogens van vandaag zat medaille er misschien wel in"

za 27 juli 2024 16:28

Lotte Kopecky is op 24 seconden van een medaille geëindigd. De Belgische was onderweg snel, maar kwam halfweg ten val, wat haar een aantal seconden kostte. "Ik was heel voorzichtig op het rondpunt, maar bij het uitkomen gleed ik met twee wielen onderuit", zegt ze in haar eerste reactie.

In zak en as moest Lotte Kopecky toezien dat ze niet verder kwam dan een 6e plek. "Ik heb geen idee hoeveel seconden die val me kostte. Het is jammer, ik was heel goed onderweg." "Ik was wel voorzichtig op de rotonde en dacht dat ik er veilig door was. Maar ik kom de rotonde af en glijd met twee wielen onderuit." Daarna vond Kopecky wel snel weer haar ritme. "Ergens speelde die val nog in mijn hoofd, maar qua vermogen bleef ik perfect op schema. Ik heb een heel goede tijdrit gereden en ben niet over de limiet gegaan."

Na die val sleepte alles aan mijn fiets. Lotte Kopecky