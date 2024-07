Isaura Maenhaut en Anouk Geurts sluiten 3e dag af op een 9e plaats in winderig Marseille

Een dag met hoogtes en laagtes, zo kan je de derde dag op het olympische zeiltoernooi in de 49er FX-klasse het beste omschrijven. Anouk Geurts en Isaura Maenhaut begonnen sterk aan de eerste van drie regatta's, maar vielen terug na een moeilijke tweede race. In de tussenstand zakten onze landgenoten naar stek negen. Nog steeds op koers voor de medaillerace van donderdag.

In de laatste regatta van de dag hadden onze landgenoten een sterke prestatie nodig om hun plaats in de top tien - die recht geeft op deelname aan de medaillerace - veilig te stellen. Geurts en Maenhaut deden wat ze moesten doen en lieten zich richting een zevende plek stuwen.

Onze landgenoten hadden duidelijk die wind meteen in de zeilen en stuurden hun zeilboot naar een knappe vierde plaats in de eerste regatta van de dag. Een evenaring van het beste resultaat tot nu toe op de Spelen en een sprong naar de vijfde stek in de tussenstand.

Isaura Maenhaut was na de 3e zeildag tevreden over de omstandigheden: "We waren heel blij dat er eindelijk meer wind kwam en onze benen eens konden strekken. In de eerste regatta zijn we naar rechts uitgeweken en hebben we zo een mooie inhaalrace kunnen doen."

Een sterke start die onze landgenoten niet konden verzilveren in de 2e regatta: "We konden onze bootsnelheid niet vasthouden, waardoor we moesten wegtrekken. De anderen hadden wel de juiste lijn en konden zo goed eindigen."

Iets wat de Belgen wel lukte in de 3e race van de dag: "We hadden de settings wat aangepast en een manier gevonden om beter snelheid te houden."

Maenhaut weet wat hen morgen te wachten staat: "Het verschil met nummer 3 is maar 15 punten. We gaan gewoon blijven doen wat nu doen. Onze plannen en onze start zijn in orde. Nu moeten we focussen op de uitvoering en goed de snelheid houden. We zien het zitten."