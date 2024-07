Anouk Geurts en Isaura Maenhaut gaan kopje-onder en grijpen naast medaillerace: "Beetje balen"

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut hebben bakzeil gehaald op de Olympische Spelen van Parijs. De Europese kampioen in de 49er FX-klasse mikte op de top 8, maar het werd net als in Tokio de 14e plaats.

Op dag 4 van de 49er FX-competitie werd geknokt om de 10 plaatsen in de medaillerace van morgen.

De Belgische boot begon goed met een 7e plaats in reeks 10. Anouk Geurts en Isaura Maenhaut staken ook goed van wal in reeks 11 en 12, maar ze verslikten zich in het mijnenveld langs de kust van Marseille. Met een 20e en een 19e plaats (op 20 boten) vielen ze uit de top 10.

"In de slotreeks gingen we er helemaal voor. Die race zou beslissend zijn", legt stuurvrouw Maenhaut uit.

"We schoten goed uit het startblok, maar bij de bovenboei kwamen ze van overal. We kwamen in het midden van de vloot terecht en toen ging het snel bergaf."

