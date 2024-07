Zeilsters Isaura Maenhaut en Anouk Geurts kennen moeilijke start: "Brand een kaarsje voor wat wind"

Op dag 1 van de olympische zeilcompetitie in Marseille is het Isaura Maenhaut en Anouk Geurts niet voor de wind gegaan. Na 3 races bengelt de Belgische 49er FX-boot achteraan het pak, op de 18e plaats. "We kozen de verkeerde strategie", klinkt het bij de Europese kampioen, "maar er is nog niks verloren."

Met 7 tot 11 knopen kregen de zeilers vandaag allesbehalve de befaamde mistralwind in het zuiden van Frankrijk voorgeschoteld.

Het briesje in de baai van Marseille bleek ook nog eens onvoorspelbaar. "Niet makkelijk om in de groove te komen", weet Anouk Geurts.

De manches begonnen telkens goed voor het Belgische 49er FX-team, maar snel maakten ze verkeerde keuzes.



Stuurvrouw Isaura Maenhaut: "In de eerste race kwamen we in een situatie terecht met een andere boot, waardoor we een rondje moesten draaien en wegvielen. Jammer, want ons eerste rak zag er goed uit."



"In de tweede race voerden we onze strategie goed uit, maar met de draaiende wind bleek het jammer genoeg de foute strategie te zijn."

"En in race 3 draaide de wind plots bij de start. We hebben ons uit de slag getrokken, maar evident was het niet."

"We hadden een plan waar iedereen in geloofde", pikt Geurts in, "maar als het dan anders uitdraait, krijg je snel de rekening in een kleine vloot."

(scrol omlaag voor meer)