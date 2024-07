Renaat en José kaarten na over winnend manoeuvre van Tom Pidcock: "Dat is gebruik maken van je skills"

Het moment van een beklijvende olympische mountainbike bij de mannen was het ultiem inhaalmanoeuvre van Tom Pidcock. Ook in de commentaarcabine van Renaat Schotte en José De Cauwer zorgde het voor verwondering: "Het is niet een race-incident, maar een goed uitgekiend manoeuvre."

Renaat Schotte: "Dat race-incident, het is een manoeuvre dat beslist over het kampioenschap, of is dat te kort door de bocht?"



José De Cauwer: "Het manoeuvre beslist uiteindelijk over het kampioenschap, of het de uitslag verandert, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik zou het geen race-incident noemen, wel een goed uitgekiend manoeuvre."

"Is dat een manoeuvre dat hij doet grotendeels door zijn cyclocrosservaring?"



"Ja, waar we al op aangestuurd hadden naar het einde toe: dat zou wel eens een gevaarlijke strook kunnen zijn voor een Pidcock. Het gebeurt in massasprints, dat renners onderdoor komen. Dat gebeurt nu eenmaal en dat is gebruik maken van je skills en van je mogelijkheden."

"En het mooie is dat Koretzky zelf eigenlijk na de wedstrijd, wanneer alles een klein beetje rustiger is geworden, zegt: “Ik heb zelf de fout gemaakt door de deur open te laten”. Hij was al bezig met de sprint te rijden, terwijl Pidcock de sprint daar al ingezet had en Koretzky het moment verloren heeft."