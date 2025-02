Tom Pidcock barst van vertrouwen na "beste beslissing ooit": "Betere renner geworden dankzij nieuwe team"

vr 28 februari 2025 17:04

Zijn overstap van Ineos Grenadiers naar het meer bescheiden Q36.5 noemt Tom Pidcock "zijn beste beslissing ooit". De 25-jarige Brit is "gelukkig" en dat wil hij ook tonen in de Omloop. "Alleen bij de junioren had ik misschien meer zelfvertrouwen", lachte hij.

De nul achter de naam van Tom Pidcock is dit seizoen al een poosje weggeveegd. Zowel in de Alula Tour als de Ruta del Sol schoot de Brit raak voor zijn nieuwe team Q36.5 Pro Cycling Team. Verandering van spijs doet eten. En Pidcock vond het koersgeluk terug bij het Zwitserse team. "Ik ben heel gelukkig", vertelt hij nog eens. "Als je ervan geniet, kun je harder werken. Het is geen rocketscience." "Ik heb het geluk dat ik nog geen verkeerde stap heb gezet in mijn carrière, maar dit was misschien wel mijn beste beslissing ooit. Ik ben een betere renner geworden, dankzij dit team." Dat hij nu voor een procontinentaal team rijdt, maakt volgens de Brit niet uit. "We komen om te presteren. "We mean business". We willen een punt bewijzen als team en hoeven niet bang te zijn voor de grote teams." "Bij de Ineos Grenadiers was er misschien meer kwaliteit, maar het hangt hier wel allemaal echt aan elkaar. Ik ben de ploeg wat verschuldigd en dat is andersom ook het geval. Die ingesteldheid schenkt me heel wat bijkomende motivatie."

Ik moet zelfs voorzichtig zijn dat ik niet te veel zelfvertrouwen heb. Tom Pidcock

Pidcock wordt zelfs naar voor geschoven als een van de favorieten voor de Omloop, een voorjaarsklassieker die de Brit nochtans "niet perfect ligt". "Ik heb het altijd lastig gehad in de Omloop", vertelt hij. "Het is een moeilijke koers om te winnen voor mij, in vergelijking met de andere klassiekers. De wedstrijd is niet lang genoeg om heel zwaar te worden. Het draait om pure kracht op de kasseien en de beklimmingen en daar kan ik mee worstelen." Maar met drie zeges in de aanloop naar het Vlaamse voorjaar toonde Pidcock al dat het met de vorm wel goed zit. "Alleen bij de junioren lag mijn zelfvertrouwen misschien nog hoger", lachte hij. "Ik weet dat ik hard heb gewerkt en goed heb getraind. Ik moet zelfs voorzichtig zijn dat ik niet te veel zelfvertrouwen heb, zoals in de eerste etappe van de Ruta del Sol. Daar heb ik de prijs voor betaald. Liever dat het daar gebeurde, dan morgen." "De conditie is goed en het is belangrijk om voort te bouwen op het momentum dat ik met het team heb opgebouwd." Na de Omloop richt Pidcock zijn vizier op de Waalse klassiekers en de Amstel Gold Race.

Voorbeeldige kopman