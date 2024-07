VIDEO - Dé move van Pidcock die hem goud oplevert: "Ik zag een gaatje en ging ervoor"

Tom Pidcock moest vandaag zijn veldritskills bovenhalen om de olympische titel te pakken. Met een fenomenale move in het absolute slot van de wedstrijd gaat hij over de Fransman Victor Koretzky. Bekijk het hier.

Tom Pidcock was zichtbaar aangedaan na zijn olympische titelverdediging. "Ik hou mijn bril op voor een reden", zei hij geëmotioneerd.

"De Olympische Spelen zijn zo speciaal. Je geeft nooit op en geeft alles wat je in je hebt. Ik wist dat Victor (Koretzky) heel snel zou zijn in de laatste ronde en dat het een zwaar gevecht zou worden."

In dat gevecht kwam de veldrijervaring van Pidcock van pas. "Hij liet een gaatje en ik moest er voor gaan. Dat is racen." Maar daar dachten de chauvinistische Fransen duidelijk anders over.

Toen de Brit naar de finishlijn sprintte, werd hij uitgejouwd door het Franse publiek. "Jammer. Ik wilde vooral tonen dat je in sport niet opgeeft."

Pidcock is nog maar de tweede atleet die zijn olympische mountainbiketitel kan verdedigen. In tegenstelling tot Tokio, heeft hij nu wél zijn familie bij zich. "Het is een heerlijk gevoel om hen hier te hebben", besluit de Brit.