Hanne Mestdagh realistisch na verlies tegen Duitsland: "Het wordt moeilijk nu, al is het nog niet voorbij"

ma 29 juli 2024 17:32

De Belgian Cats hebben hun eerste afspraak op de Olympische Spelen gemist. Een meer hongerig Duitsland bleek maandag een te taaie brok voor de Belgen. "Het wordt moeilijk nu", beseft voormalig Belgian Cat Hanne Mestdagh.

Hanne Mestdagh was een van de vele Belgen maandag in Rijsel. De voormalige scherpschutter van de Belgian Cats was cocommentator bij de Sporza-uitzending op televisie en merkte een bedrukte sfeer op in het imposante Pierre Mauroy-stadion. "Je voelde de teleurstelling in de zaal", vertelt onze analiste in De Wereld Vandaag op Radio 1. "De Belgische supporters waren talrijk aanwezig en maakten aanvankelijk heel veel lawaai. Maar na 10 minuten in de wedstrijd merkte je al dat het enthousiasme luwde." Want dat het moeilijk zou worden voor de Cats was al snel duidelijk. Hoe verklaart Mestdagh de gemiste afspraak van de Belgen? "De identiteit van de Cats - samenspel, enthousiasme, energie - hebben we vandaag gewoon niet gezien", stelde Mestdagh vast.

Julie Allemand werd zeker gemist vandaag. Zij kan ervaring en rust brengen. Hanne Mestdagh

Al was dat zeker ook de verdienste van Duitsland. "Je moet hen wel krediet geven voor de energie en de vechtlust waarmee zij speelden. Dat was het grote verschil vandaag", vindt Mestdagh. Was er dan sprake van stress bij de Cats? "Zo lijkt het wel. En Duitsland was de underdog, dat is altijd een gevaarlijke positie. Niks moet, alles kan. Dan kun je complexloos spelen. En bij de Cats was er schijnbaar wel stress en druk. Er waren heel veel misverstanden. Het waren niet de Cats die we gewoon zijn." "Of we Julie Allemand gemist hebben? Daar ben ik van overtuigd. Zij is de floorleader van de Cats, de speelster die alles in goeie banen kan leiden. Allemand brengt ervaring en rust. Dat hebben de Cats zeker gemist vandaag. We hadden haar zeker goed kunnen gebruiken."

"Voor het doelsaldo doet dit heel veel pijn"

Met de nederlaag tegen Duitsland zitten de Belgian Cats nu in een lastig parket, want de volgende match is een ontmoeting met Team USA. De titelverdediger heeft geen olympische basketbalwedstrijd meer verloren sinds de Spelen van 1992. Realistisch gezien wenkt dus een nieuwe nederlaag voor de Cats. "Duitsland was op papier de zwakste tegenstander in de groep. Dit verlies, daar hadden we niet op gerekend. Het is nog niet voorbij, maar het wordt wel moeilijk nu", beseft Mestdagh. De top 2 in de 3 poules stoot door, samen met de beste twee nummers 3. "Dat kan rekenwerk worden. Je moet nu het verlies beperken tegen de VS en dan met zoveel mogelijk punten verschil winnen van Japan. Maar met het oog op het doelsaldo doet die nederlaag tegen Duitsland ons heel veel pijn. Elk punt telt." Wat rest nog? "Het belangrijkste is dat de Cats hun identiteit terugvinden, hun vechtlust. Dat ze bevrijd spelen, zoals we dat gewoon zijn. En dan is het hopen op een zo goed mogelijk resultaat tegen de VS en een knalprestatie tegen Japan."