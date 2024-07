Belgian Cats aangeslagen na dreun tegen Duitsland: "Er stond precies een andere ploeg op het veld"

ma 29 juli 2024 16:07

Dit zag niemand aankomen. De Belgian Cats zijn met een rampscenario begonnen aan hun Olympische Spelen. Veel speelsters waren achteraf zichtbaar aangeslagen na de dreun: "We waren vanaf de eerste minuut niet klaar", zag Julie Vanloo.

Zelden waren de Belgian Cats zo'n hoopje verdriet als in Rijsel.



Zichtbaar aangedaan sleepten enkele speelsters zich na de onverwachte nederlaag tegen Duitsland naar de mixed zone. Julie Vanloo zocht naar de juiste woorden, bij Emma Meesseman stond de ontgoocheling op het gezicht af te lezen. "Tijdens de eerste helft stond er precies een andere ploeg op het veld", zuchtte Vanloo. "Ik weet niet goed wat er gebeurd is. Duitsland was veel agressiever dan wij. We wisten nochtans dat het een sterke ploeg was er waren daar op voorbereid. Echt jammer, als je ziet welke mooie momenten we in de 2e helft konden brengen. Maar een match duurt 40 minuten - dat weten we." "Een match komt aan op details en die waren niet juist vandaag", analyseerde Emma Meeseman. "De agressiviteit en het samenspel dat we normaal brengen, was er nu toaal niet. Ook de verdediging... Zij wilden het gewoon meer." "Je probeert in de huddle elkaar te motiveren, maar de kloof bleef 20 punten. Ik weet niet waarom het niet lukte. Er keerde wel iéts in de tweede helft, maar niet genoeg. Het kostte ook veel energie om onze achterstand te halveren. Ook in de verdediging bleven we fouten maken."

We waren niet klaar vanaf de eerste minuut en daar hebben we een steek laten vallen. Julie Vanloo

De klap komt vooral hard aan omdat de Cats een perfect parcours afwerkten in de voorbereiding. Het contrast met het openingsduel op Spelen was gigantisch.

"Een voorbereiding is niet wat we vandaag meemaakten", aldus Vanloo. "De druk is tien keer hoger. Een volle zaal, veel op het spel, de ploegen zijn compleet... Het valt niet te vergelijken. We waren niet klaar vanaf de eerste minuut en daar hebben we een steek laten vallen. Op het hoogste niveau word je dan keihard afgestraft." Door de ontnuchterende nederlaag - mét een stevige puntenkloof - kunnen de Cats zich in de overige duels zich eigenlijk geen enkele misstap meer veroorloven. Donderdag tegen de VS zal er stuntwerk nodig zijn. "Amerika wordt moeilijk, maar we hebben al getoond dat we dat kunnen", bleef Vanloo optimistisch. "En tegen Japan hebben we nog die revanche die we moeten pakken. Nu moeten we tonen hoe mentaal weerbaar we zijn. Iedereen moet ook in de spiegel kijken en nadenken over wat er beter kan. We hebben ook nog het thuispubliek. Als we alles geven, komt het wel goed. Dat is altijd zo geweest."

Coach Rachid Meziane: "Alle deuren stonden open"

Ook bij coach Rachid Meziane kwam de tik hard aan. "Er is veel teleurstelling en frustratie", klonk het na de partij. "We hebben ons eigen gezicht niet getoond vandaag. Duitsland bracht veel meer vechtlust en ambitie dan wij. Ik heb slechts 12, 13 of maximaal 14 goeie minuten gezien. Voor de rest waren we gewoon toeschouwers."

Wat er dan precies ontbrak vandaag bij de Cats? Volgens de coach een hele waslijst aan elementen. "Er was te weinig controle, efficiëntie en we creëerden te weinig kansen. Er was ook geen discipline om ons offensieve plan uit te voeren. En in de voorbereiding waren we defensief heel sterk, maar nu stonden alle deuren open." "We waren misschien wat gestresseerd of hadden schrik om fouten te maken", ging Meziane voort. "Er waren veel fans voor ons, maar helaas konden we hen de zege niet schenken." "Nu moeten we snel switchen en weer in onze kansen geloven. Mathematisch is er nog niks gebeurd, in de andere groepen zijn er ook al verrassingen geweest. Tegen de VS hebben we in elk geval niets te verliezen."