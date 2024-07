Maakt regen de Seine dan toch te vuil voor triatlon? "Kans bestaat dat we dag na de race op toilet doorbrengen"

ma 29 juli 2024 12:14

In de eerste volle week van de Olympische Spelen zijn de triatleten individueel aan zet. Dinsdag is het aan de mannen, woensdag strijden de vrouwen om de medailles. Maar mogen Jelle Geens, Marten Van Riel, Claire Michel en Jolien Vermeylen straks wel in de Seine zwemmen? "Als het regent, loopt al het afval van Parijs in de rivier", weet Marten Van Riel.

Het is al maanden hét gespreksonderwerp bij de triatleten: raakt de Seine wel proper voor de wedstrijden op de Olympische Spelen? Na de minister van Sport sprong ook de burgemeester van Parijs vorige week in het water, om zo te bewijzen dat de waterkwaliteit wel degelijk goed is. Maar daags voor de individuele triatlon van de mannen zijn er toch nog steeds heel wat vraagtekens. Zo moest de ochtendtraining op zondag en maandag geannuleerd worden. De serieuze regen van afgelopen weekend - denk maar aan de openingsceremonie - deed de kwaliteit weer stevig kelderen. "We hebben niets in de hand, dus heeft het geen zin om ons zorgen te maken", klinkt het unisono bij onze landgenoten. Al leeft de vrees dat de triatlon een duatlon wordt toch een beetje. "Parijs zal er alles aan doen om er een triatlon van te maken", meent Jolien Vermeylen. "Ik hoop dat dat lukt, want een triatlon is wel waar ik voor getraind heb. Zwemmen is bovendien nog eens mijn sterkste discipline, dus het zou jammer zijn als dat geschrapt wordt."

Waterkwaliteit is in onze sport altijd al het grote probleem geweest. Claire Michel

Ook Claire Michel bekijkt het voorlopig nog positief. "Frankrijk heeft veel geïnvesteerd in een bassin in de Seine en dat is volgens mij echt wel de oplossing op lange termijn." "Maar waterkwaliteit is in onze sport altijd al het grote probleem geweest. Ook in Tokio, Rio en Londen. Er zijn nu wel reservedagen voorzien en met de zon de volgende dagen zal het wel in orde komen." "Het blijft natuurlijk wel vervelend", countert Marten Van Riel. "Ik maak me een klein beetje zorgen over de waterkwaliteit. Er is een kans dat we woensdag, de dag na de race, op het toilet doorbrengen." "Maar we krijgen nu wel al lang updates over de kwaliteit. Na regen is het ongeveer 24 uur heel slecht, dan loopt al het afval van Parijs in de Seine. Daarna is het wel weer goed." "Vooralsnog ga ik ervan uit dat we gewoon kunnen zwemmen", zorgt Jelle Geens voor een optimistisch slotakkoord.

Van Riel vreest een klein beetje voor de waterkwaliteit.

Te flauw fietsparcours?

En dus kijken de atleten gewoon uit naar hun wedstrijd. Al is naast de waterkwaliteit ook het vlakke fietsparcours al even een thema in het triatlonmilieu.

"Het is niet het meest attractieve parcours", zegt Van Riel, die vooral het verschil moet maken op de fiets. "Ze hadden er meer mee kunnen doen. Nu is het een loopwedstrijd voor mannen die ook kunnen fietsen en zwemmen."

"Idealiter is er afscheiding voor het lopen. Alleen voor een peloton gaat niet op dit parcours. Ik ga medestanders nodig hebben. Hopelijk vinden we elkaar en laten we ons niet naar de slachtbank leiden."

Het is een loopwedstrijd voor mannen die een beetje kunnen fietsen en zwemmen. Marten Van Riel

Jelle Geens is op papier een iets betere loper. "Ik heb al bewezen dat ik een van de snelste lopers ben. Zwaar fietsen speelt ook in mijn voordeel. Als het op lopen aankomt, geef ik mezelf wel kans."

Een medaille voor de twee Belgen is mogelijk, al ziet Van Riel wel twee duidelijke favorieten. "Alex Yee en Hayden Wilde steken erbovenuit. Dat is vooral door het parcours, want het zijn de beste lopers. Daarachter volgt een grote krans schaduwfavorieten. Daar hoor ik bij", kijkt Van Riel vooruit.

Jelle Geens zal vooral willen consolideren op de fiets.

Jong en oud genieten

Een dag later is het aan de vrouwen, met de (bijna) afscheidnemende Claire Michel en debutante Jolien Vermeylen. "Ik ben vooral heel blij dat ik mag meedoen", zegt de 30-jarige Vermeylen. "Een paar jaar geleden zou niemand om mij gegeven hebben. Ik hoop hier een kers op de taart te zetten." De ambitie is duidelijk. "Vorig jaar werd ik 14e in het testevent. Ik hoop om beter te doen. De dingen die ik in de hand heb, wil ik goed doen." "Ik zou heel graag in de kopgroep zwemmen en vooraan uit het water komen. Dan wil ik dat vasthouden in het fietsen en wil ik proberen mijn besttijd te lopen."

Ook bij Michel is dat het geval. "Top 8 zou super zijn voor mij. Maar als ik 15e zou worden en ik lever de beste prestatie in alle disciplines, dan zal ik ook blij zijn."

Op 30-jarige leeftijd maakt Jolien Vermeylen zich op voor haar 1e Olympische Spelen.

Medaillekans

Een week later (5 augustus) volgt de mixed relay, met de 2 Belgische mannen en vrouwen. Drie jaar geleden leverde die discipline een 5e plek op voor ons land. "In de relay kan heel veel", denkt Vermeylen. "Er zijn heel goede landen, maar die kunnen problemen hebben." "Het is een geweldige dynamiek. Elke keer kan iemand nog iets meer", voegt de gemotiveerde Claire Michel toe. En een Belgische medaille kan zomaar. Vorig jaar werd het viertal netjes 3e in het testevent. "Een paar grote landen hebben sterkere atleten, maar wij zijn sterk als team", ziet Marten Van Riel. In deze editie bijten de mannen de spits af (man-vrouw-man-vrouw). "We hebben hele goede mannen. De tactiek is gewoon zo lang mogelijk vooraan blijven, dan heb je een kans", besluit Michel.

In Tokio werden de Belgen 5e in de mixed relay.