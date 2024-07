Ook 2e triatlontraining valt in het water door vervuilde Seine: regen gooit roet in het eten

Een dag voor de triatlonwedstrijd bij de mannen is het water te vuil bevonden door de regenval van het afgelopen weekend. Zo valt na de eerste trainingsmogelijkheid ook de tweede kans weg. Geen watergewenning in de Seine dus voor Marten Van Riel die morgen aan zijn medaillejacht begint.

De regenval van vrijdag en zaterdag in Parijs heeft het water van de Seine verontreinigd, waardoor de organisatoren zich genoodzaakt zien om de triatlontraining die maandagochtend gepland was in de rivier te annuleren.

Ook zondag werd om die reden al de triatlontraining in de Seine geannuleerd. De organisatoren hebben er wel nog steeds vertrouwen in dat er dinsdag en woensdag in de Seine gezwommen zal kunnen worden.

Het besluit om ook de tweede training te annuleren kwam er na overleg tussen de organisatie van de Olympische Spelen, de internationale triatlonfederatie en de lokale autoriteiten. Zij meldden dat "de waterstanden onvoldoende garanties bieden om de verkenning te laten plaatsvinden".