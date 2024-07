Waterkwaliteit van de Seine blijft problematisch: eerste training van de triatleten is geannuleerd

De eerste training voor de triatleten op de Olympische Spelen is in het water gevallen. De waterkwaliteit in de Seine is te slecht om in te zwemmen.

In de aanloop naar de Olympische Spelen is al veel inkt gevloeid over de waterkwaliteit van de Seine. Er werden kosten noch moeite gespaard om de vervuilde rivier die Parijs in tweeën snijdt schoner te maken, maar nu blijken de problemen toch nog niet van de baan.

De triatleten zouden zondagochtend een eerste keer kennismaken met de Seine, maar die training is afgelast omdat de waterkwaliteit het op dit moment niet toelaat om in te zwemmen.

Volgens de organisatie is het water verontreinigd door de vele regenval van vrijdag en zaterdag. "We hebben het gezamenlijke besluit genomen om het zwemgedeelte van de triatlonverkenning zondag te annuleren, omdat de waterstanden onvoldoende garanties bieden", klinkt het in een persbericht.

De olympische triatlons staan dinsdag (mannen) en woensdag (vrouwen) op het programma. Met Jelle Geens, Marten Van Riel, Claire Michel en Jolien Vermeylen heeft België 4 triatleten in Parijs. De organisatie maakt zich sterk dat er dinsdag en woensdag geen problemen meer zullen zijn.