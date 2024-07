Eddy Merckx over olympisch kampioen Remco Evenepoel: "Hij is een fenomeen en kan alles"

Eddy Merckx heeft gisteren met volle teugen genoten van de Belgische demonstratie in de olympische tijdrit. Remco Evenepoel pakte goud in Parijs, Wout van Aert brons. "Beter kan niet", zegt Merckx over de olympische kampioen. "En voor Van Aert kan het een nieuw begin zijn na de miserie."

"Ongelofelijk", reageerde Eddy Merckx vanuit het Belgium House in Parijs, waar hij Remco Evenepoel en Wout van Aert meteen zag uitpakken.

"Remco was de grote favoriet en hij heeft het waargemaakt. Het was nochtans een zeer technisch parcours, niet in zijn voordeel. Maar hij heeft het heel goed gedaan."

"Hij is wereldkampioen tijdrijden en nu ook olympisch kampioen. Beter kan het niet, hé."

"Wat het verschil gemaakt heeft? De Tour en de manier waarop Remco daar is uitgekomen. Hij had ook de motivatie om hier te winnen."

"Dat is niet eenvoudig, hé, want je moet herstellen en dat heeft hij rustig gedaan. Hij heeft het zelfs perfect gedaan."

"In de Tour heeft hij bewezen dat hij geen slechte dag had en een week later wordt hij olympisch kampioen. Hij is een fenomeen, absoluut. Remco kan alles."

"Hopelijk wint hij ooit de Tour. Hij moet nog verbeteren op sommige punten, maar waarom niet? Je moet erin geloven."