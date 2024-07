"De kers op een zeer grote tijdrittaart": de fenomenale statistieken van Remco Evenepoel tegen de klok

Straffer nog: ook in elke grote ronde won onze landgenoot al een tijdrit. De Vuelta in 2022, de twee tijdritten in de Giro van 2023 en de openingstijdrit van de afgelopen Tour staat ook al op het palmares van de "Aerokogel van Schepdaal".

"Ik heb nu alle kampioenschappen kunnen afvinken. Dit is eigenlijk het einde van een rijtje", klonk het verder. En inderdaad: het begon allemaal op het EK tijdrijden in 2019 waar Evenepoel zijn eerste titel won. In 2022 en 2023 voegde hij daar respectievelijk het BK en het WK aan toe. Gisteren in Parijs volgde zijn climax.

"Dit is een hele mooie kers op een zeer grote tijdrittaart", zo omschreef Remco Evenepoel zijn overwinning in de olympische tijdrit.

En zo staat de tijdritteller in zijn professionele carrière al op 17 overwinningen.

Als je weet dat hij als prof nog maar 43 keer van een startpodium bolde, is hij goed voor goud in 40% (!) van al zijn gestarte tijdritten.



Slik.

Zotter worden de cijfers als we kijken naar het aantal podiumplaatsen. Van de 43 tijdritten bij de profs eindigde Evenepoel maar liefst 33 keer bij de eerste drie: 77%, dus.



Een garantie op een podium, dus. In de gevallen dat dat niét het geval was, ging het meestal om een tijdrit van minder dan 10 kilometer. De negende plek op de vorige Olympische Spelen was dan weer te wijten aan een vormdip en twijfels in het hoofd.



Nog zeldzamer zijn de momenten dat Evenepoel buiten de top 10 eindigt. Dat was slechts twee keer het geval. Drie jaar geleden eindigde hij eens als 18e in de Benelux Tour door ziekte. En in 2019 was zijn 15e plaats in de TT van Romandië het gevolg van een lange ontsnapping daags voordien.