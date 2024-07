Het gevaar van de groep des doods: waarom de Belgian Cats maar beter de top 2 halen in hun poule

ma 29 juli 2024 06:47

Met een match tegen olympisch debutant Duitsland beginnen de Belgian Cats maandagmiddag aan het basketbaltoernooi in Parijs. Als Europees kampioen dromen de Belgische vrouwen terecht van een medaille, maar de poulefase overleven is de eerste stap. En dat belooft minder evident te worden dan het lijkt.

Meteen na de loting voor de Olympische Spelen, in maart, overheerste bij de omkadering van de Belgian Cats blijdschap: België werd voor de groepsfase in Parijs gekoppeld aan Team USA. Blijdschap? Dat zit zo: de Cats willen een medaille in Parijs. Niets minder. En dan kom je het dodelijke Team USA - sinds 2006 geen enkele wedstrijd meer verloren op een groot kampioenschap - maar beter zo laat mogelijk in het toernooi tegen. Wie met de Amerikanen in dezelfde poule zit, moet wellicht een nederlaag incasseren in de groepsfase, maar komt Team USA in het vervolg van het toernooi ten vroegste pas in de halve finales weer tegen. En dan speel je wel al om de medailles.

poulefase olympische spelen groep A groep B groep C China Australië België Puerto Rico Canada Duitsland Servië Frankrijk Japan Spanje Nigeria Verenigde Staten

Groep des doods

Blijdschap om Team USA dus, maar tot zover het positieve nieuws. Want met ook nog Japan en Duitsland als tegenstanders is poule C door waarnemers wel omgedoopt in de zogenoemde "groep des doods", waarin de kans reëel lijkt dat alleen de top 2 naar de kwartfinales mag. "Het is de pittigste groep van allemaal", wist Belgian Cat Antonia Delaere al in maart. "Het wordt belangrijk om het verschil zo minimaal mogelijk te houden tegen de Verenigde Staten." Hoe zit dat precies? Op de Olympische Spelen zijn er 3 poules van telkens 4 landen. In elke groep gaat de top 2 zeker door naar de kwartfinales, samen met de beste nummers 3. En daar komt het doelsaldo piepen.

Het competitieformat van de Olympische Spelen.

Het nadeel van Team USA

Wanneer er in de ranking van de nummers 3 een gelijke stand is qua aantal zeges, wordt het doelsaldo immers doorslaggevend om te bepalen welke 2 landen naar de kwartfinales mogen en welk land uit de boot valt. In een groep met Team USA ben je dan in principe altijd in het nadeel: de Amerikaanse vrouwen hebben sinds Barcelona 1992 niet meer verloren op de Olympische Spelen en zijn op een goeie dag in staat om elke tegenstander een flinke nederlaag aan te smeren. Dat negatieve saldo moet je dan wel zien weg te werken tegen de andere tegenstanders in de poulefase en ook daar zijn de Cats niet bepaald in het voordeel, met sterke tegenstanders als Japan en een Duitsland in opmars.

Het voordeel van de andere groepen

Bovendien zijn er in de andere groepen met Puerto Rico (poule A) en Nigeria (poule B) wél twee - op papier - mindere goden aanwezig. Erg dankbaar om na een nederlaag het doelsaldo op te krikken.

Als de verhoudingen gerespecteerd worden, lijkt de kans zeer reëel dat nummers 3 uit poule A en B na de groepsfase een beter doelsaldo zullen kunnen voorleggen dan de nummer 3 uit de poule van België.

Om rekenwerk en extra stress te vermijden, lijkt de top 2 halen dan ook een must voor de Cats. En dus kunnen Emma Meesseman en co. zich tegen Duitsland én Japan eigenlijk geen misstap veroorloven.