Twee sterke zussen, 3 WNBA-speelsters en een Amerikaanse: de Cats moeten meteen klauwen tegen sterk Duitsland

De Belgian Cats openen hun Olympische Spelen met een duel tegen buurland Duitsland. Een opwarmertje voor de match tegen Team USA is dat allerminst: Duitsland is een land in opmars en heeft vlak voor de Spelen nog een zwakte "handig" opgelost. "Maar de Cats gaan wel zeker winnen", is Ann Wauters overtuigd.

Op papier is Duitsland het zwakste land op deze Olympische Spelen: het is het enige land dat niet in de top 12 van de wereld staat dat aanwezig is in Parijs.

Voor de Duitse vrouwen wordt het hun olympisch debuut, maar toevallig is hun eerste deelname niet. Duitsland is een basketballand in opmars en in navolging van de mannen, die vorig jaar wereldkampioen werden, timmeren nu ook de vrouwen aan de weg omhoog.

Duitsland kan teren op een sterk trio WNBA-speelsters, met voorop de Sabally-zussen. Vooral oudste zus Satou is een speelster die veel landen pijn kan doen. Ze werd in de WNBA al 2 keer verkozen tot All-Star. Forward Leonie Fiebich speelt ook in de WNBA, waar ze een belangrijke rol heeft bij topclub New York Liberty.

Ook op de centerpositie heeft Duitsland met Marie Gülich een speelster met WNBA-ervaring. In Europa speelt Gülich al enkele jaren bij de Spaanse topclub Valencia, waarmee ze dit jaar nog de titel won in Spanje.

De point guard-positie was jarenlang de achilleshiel van dit Duitse team, maar ook dat probleem werd in de aanloop naar de Spelen plots opgelost, door een Duits paspoort uit te delen aan de vinnige Amerikaanse spelverdeelster Alexis Peterson.

Erg koosjer is het niet, maar de FIBA vindt het prima. En dus kijken de Belgian Cats straks een sterk vijftal in de ogen.