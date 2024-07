Schermer Neisser Loyola heeft ambitie: "Ik wil goud pakken op mijn verjaardag"

do 25 juli 2024 16:18

De enige Belgische schermer op de Olympische Spelen is Neisser Loyola. Voor velen misschien een onbekende, maar de Belg met Cubaanse roots is wel degelijk een medaillekandidaat in Parijs. "Ik heb twee ambities: genieten en goud pakken."

Neisser Loyola zal als enige Belg ons land vertegenwoordigen in het olympisch schermtoernooi én is zelfs medaillekandidaat. Dankzij zijn tweede plaats op de wereldbeker in Georgië eerder dit jaar, mag hij zondag strijden voor een medaille in Parijs. En dat op een wel heel speciale dag. "Het is eerst en vooral mijn verjaardag, en daarnaast zijn het mijn eerste Olympische Spelen. Het is een geweldige dag en ik ga er echt van genieten", zegt Loyola. De Belg met Cubaanse roots neemt in Parijs deel aan het degenschermen, een discipline waarbij je je tegenstander over heel het lichaam probeert te raken. Het toernooi bestaat uit 64 deelnemers. Wie verliest, ligt er genadeloos uit.

Goede genen van een olympisch medaillewinnaar

Eén voordeel heeft Neisser Loyola al: hij heeft de goede genen van zijn vader Nelson. Die weet hoe het voelt om een olympische medaille te winnen. Hij pakte in 2000 olympisch brons, al was dat toen nog wel voor Cuba. Naast de rol van vader, neemt Nelson Loyola ook de rol van trainer van zijn zoon op zich. "Het is soms niet gemakkelijk, maar we komen er uiteindelijk wel", geeft Loyola junior toe. "Het is heel fijn dat hij achter mij staat en me motiveert. Het is geweldig om mijn vader bij mij te hebben op de Olympische Spelen, een unieke ervaring." Wat de olympische ambities betreft, is Loyola duidelijk: "De eerste ambitie is om te kunnen genieten. Daarnaast heb ik gewoon de ambitie om de competitie te winnen.