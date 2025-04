Controverse in het Baskenland: Aranburu verliest zege na sluwe (of slimme?) move aan rotonde, Grégoire profiteert

Roze glorie in 2023

Bruno Armirail is absoluut geen veelwinnaar. Zijn hoogtepunt kende hij in de Giro van 2023. In de 14e etappe kwam Armirail plots in het roze terecht na een dagje in de vroege vlucht. Armirail mocht 2 dagen genieten op zijn roze wolk. Daarna moest hij zijn leiderstrui afstaan aan Geraint Thomas, die uiteindelijk de Giro zou verliezen in de afsluitende tijdrit. Primoz Roglic triomfeerde.