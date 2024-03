Met een olympische medaillewinnaar als vader: Neisser Loyola wijst de Belgische schermers de weg naar Parijs

di 26 maart 2024 15:59

Met Neisser Loyola mag er deze zomer ook een Belgische schermer naar de Olympische Spelen. Geen sinecure, want de plaatsjes in het schermen op de Spelen zijn bijzonder duur. Hoe knap is het dat de Belg met Cubaanse roots zich kon plaatsen? En maakt hij ook kans op een medaille in Parijs? Sporza Daily zoekt het voor je uit.

De appel is niet ver van de boom gevallen in de familie Loyola. Met zijn kwalificatie voor Parijs 2024 treedt Neisser Loyola namelijk al een beetje in de voetsporen van zijn vader Nelson. Om ook even goed te doen, zal Neisser Loyola komende zomer ook een medaille moeten halen. Vader Loyola won voor Cuba immers het brons in het teamschermen op de Olympische Spelen van 2000 in Sidney. Hoe groot is de kans dat we Loyola deze zomer op het podium zien in Parijs? Tom Harding van de Vlaamse Schermbond: "Hij is nu 17e op de wereldranking, dus hij zal niet de topfavoriet zijn."

Neisser Loyola is een gevreesde tegenstander. Hij is zeker een medaillekandidaat. Seppe Van Holsbeke, schermer op Olympische Spelen 2016

Maar met zijn zilveren WB-medaille van afgelopen weekend heeft Loyola wel indruk gemaakt. En niet te vergeten: in 2022 pakte de Belgische degenschermer ook al eens brons op het WK. "Op de Wereldbeker in Tbilisi versloeg hij dit weekend schermers die hoger staan in de ranking. Op een toernooi is alles mogelijk", zegt Tom Harding. Dat opent perspectieven dus. Ook sabelschermer Seppe Van Holsbeke, die ons land vertegenwoordigde op de Olympische Spelen van 2016, gelooft in Loyola's kansen. "Jullie mogen hem zeker opschrijven. Neisser is een zeer gevreesde tegenstander. Heel snel en onvoorspelbaar en mentaal heel sterk. Hij is zeker een medaillekandidaat."

Nog meer Belgen in Parijs?

Dat Loyola deze zomer van de partij is in Parijs is opmerkelijk, want voor schermers is het geen eitje om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen. "Op de Spelen heb je het teamschermen en het individueel schermen", legt Tom Harding uit. De beste 4 teams worden geselecteerd en dan het beste team van elk continent. Zo kom je aan 8 gekwalificeerde teams bij de mannen en de vrouwen, op de 3 wapens: degen, floret en sabel." "De 3 schermers van die 8 teams zijn ook automatisch geplaatst voor de individuele competitie. Dat deelnemersveld wordt verder aangevuld met de beste schermers per continent. Neisser Loyola kon zich zo plaatsen als 2e beste Europeaan."

Het is echt fenomenaal dat Neisser Loyola zich op zijn 25e rechtstreeks geplaatst heeft voor de Olympische Spelen. Seppe Van Holsbeke