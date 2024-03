Neisser Loyola schermt deze zomer op de Spelen na zilver op Wereldbeker

Ook in het schermen zal ons land vertegenwoordigd zijn op de Olympische Spelen in Parijs. Degenschermer Neisser Loyola heeft zijn ticket te pakken na zijn zilveren prestatie dit weekend op de Wereldbeker in Tbilissi. Loyola is op dit moment nummer 27 van de wereld. Op het WK in 2022 pakte hij brons.