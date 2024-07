Olympische vastberadenheid: Australische hockeyer laat stuk van zijn vinger amputeren om naar Parijs te kunnen

Matt Dawson is een vaste waarde in het Australische hockeyteam en was er al 2 keer bij op de Olympische Spelen. In Tokio maakte hij deel uit van de ploeg die zilver pakte, in de bloedstollende hockeyfinale tegen onze Red Lions .

Veel respect voor Matt. Hij is duidelijk enorm vastberaden om erbij te zijn in Parijs.

"Ik had niet veel tijd om te beslissen. Toen ik de knoop doorgehakt had, heb ik mijn vrouw gebeld. Ze wilde dat ik geen overhaaste beslissing zou nemen", vertelt Dawson aan Australische media. "Maar ik wist alles wat ik moest weten. Niet alleen om erbij te kunnen zijn in Parijs, maar ik voor wat erna nog komt."

En dus besloot Dawson een deel van zijn vinger te laten amputeren. "Ik weet niet of ik hetzelfde zou doen", prees Colin Batch, de Australische bondscoach, de moed van zijn speler.

"De beste kans op herstel was om het topje van zijn vinger te laten amputeren en dat is waarvoor hij gekozen heeft. Daarover kon ik niet beslissen, dat was zijn keuze. Veel respect voor Matt. Hij is duidelijk enorm vastberaden om erbij te zijn in Parijs."