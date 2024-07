Visma-Belgen dollen in olympische groepschat met Evenepoel na achtervolging: "Ik heb het laten stilvallen"

Nu nog tegen elkaar, straks allemaal samen voor Team Belgium. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven mogen na deze Tour ons land verdedigen op de Spelen. Dat ze elkaar nu wel nog moeten terughalen in koers? Daar kan het kwartet zeker mee lachen. "Ik heb het laten stilvallen in de achtervolging", grapte Benoot vandaag richting Evenepoel.

En of onze Belgen klaar zijn voor de Olympische Spelen in Parijs. In de finale reden vandaag weer 3 van de 4 geselecteerde landgenoten prominent op de voorposten.

"Alleen Jasper Stuyven was niet op de afspraak", grapte Tiesj Benoot bij Maarten Vangramberen in Vive le Vélo. "Het was mooi dat we vandaag weer met ons 3 meededen in de finale."

Al moesten de twee mannen van Visma-Lease a Bike (Benoot en Van Aert) vandaag wel nog tegen Remco Evenepoel koersen. Is het moeilijk om die knop straks om te draaien en wel voor hem te rijden?

"Voor mij niet", was Benoot duidelijk. "Er is met de Belgische ploeg ook altijd een goede sfeer. Vorig jaar hebben we in Glasgow ook veel gelachen in de dagen voor het WK."

"Dat is altijd bijzonder. Je kan in je eigen taal spreken en ik heb ondertussen al veel kampioenschappen gereden met Remco."