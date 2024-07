Wout van Aert en Tiesj Benoot sleuren kopman Vingegaard naar finish: "Jonas had moeilijke momenten"

wo 17 juli 2024 17:24

Ze schoven in verschillende groepjes mee naar de spits van de koers, maar uiteindelijk speelden ze vooral nog een belangrijke rol in de achtergrond voor hun kopman Jonas Vingegaard. Tiesj Benoot en Wout van Aert delen hun verhaal van de dag. "Het is goed dat we er zaten."

Na een spervuur aan demarrages - uren aan een stuk - zonderde Tiesj Benoot zich met 3 metgezellen af. "Bij dat groepje zou ik wel een kans gemaakt hebben", vertelde hij aan de finish, "maar toen die grote groep terugkwam, wist ik dat het moeilijker zou worden met types als Richard Carapaz en Simon Yates. Zij vlogen me voorbij." In die tros van bijna 50 renners zat ook Wout van Aert. "We wilden in de vlucht zitten en we geraakten voorop, maar ik had gehoopt dat het op die lange en vlakke aanloop veel moeilijker geweest zou zijn voor de echte klimmers om mee te zijn." "Dan zou ik zelf ook meer kans gemaakt hebben, maar er zaten zoveel goeie klimmers bij ons. Ik had er te weinig geloof in." "Met Tiesj hadden we vooraan een goeie pion om te spelen voor de ritzege. Ik heb ook geprobeerd om die vlucht te beschermen, maar het was moeilijk."

Het is goed dat we er zaten, want Jonas had een paar lastige momenten, denk ik. Zo hebben we hem toch kunnen helpen. Wout van Aert

Benoot en Van Aert konden geen aanspraak maken op dagsucces, maar waren toch nog cruciaal in de slotfase. Toen Remco Evenepoel was weggereden van zijn podiumgezellen, maakte de Belgische tandem jacht op hun landgenoot in dienst van Jonas Vingegaard. "Ik ben blij dat ik nog nuttig kon zijn voor hem", aldus Benoot. "Dat was ook onze eerste intentie: mee zijn om Jonas te beschermen voor mocht er zoiets gebeuren in de finale." "Het is goed dat we er zaten", vulde Van Aert aan, "want Jonas had een paar lastige momenten, denk ik. Zo hebben we hem toch kunnen helpen."

Agressief en defensief

Het was dus een dag en een finale met twee gezichten voor de Belgen. "We proberen agressief te koersen en dat blijven we doen", beloofde Benoot. "Vandaag werd het vooral defensief uitbetaald, hopelijk valt het nog eens onze kant op. We doen dit niet voor de wielerfans, want we proberen de Tour te winnen." "Dat wordt dit jaar heel moeilijk, maar we zijn hier met 8 sterke renners en het zou zonde zijn om het op te geven in deze hele lastige laatste week." "Dat Evenepoel 12 seconden pakt op Jonas? Het was niet de beste finale voor onze Deen. Het was explosief, maar de komende dagen zijn anders." Donderdag is een dag die Van Aert vooraf had aangestipt. Heeft hij vandaag te veel krachten vergooid? "Ik heb meer afgezien dan wanneer ik in het slot rustig naar boven zou hebben gereden, maar in de eerste 130 kilometer heeft iedereen afgezien. Als het geen sprintrit is, is het hier altijd zwaar."