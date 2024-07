Victor - "beste buschauffeur ooit" - Campenaerts daags na glorie in de Tour: "De braspartij hebben we nog even uitgesteld"

Na zijn ritzege van gisteren mocht Victor Campenaerts met zijn makkers van Lotto-Dstny vandaag de ploegenpresentatie afsluiten. Zwaar gefeest is er donderdag niet, want Campenaerts en zijn compagnons willen pas in Nice uit de bol gaan.

"Het was zeer gezellig", lichtte Victor Campenaerts een tipje van de sluier over de festiviteiten gisteren bij Lotto - Dstny.

"Maar we zitten niet zo heel ver van Nice. We hebben gezamenlijk besloten om de braspartij nog een paar dagen uit te stellen."

"We zouden het heel mooi vinden als we met deze 7 renners (Maxim Van Gils gaf op, red) tot in Nice geraken."

Het leven lacht Campenaerts toe. "Of het nog mooier kan? Dat lijkt me sterk. Ik kan me moeilijk inbeelden wat er zou kunnen gebeuren waardoor ik nog gelukkiger word dan nu."

Een loodzware bergrit als nagerecht is natuurlijk niet zo prettig. "Bij de vorige bergrit was ik de maestro van de gruppetto."

"Yves Lampaert zei dat ik de beste buschaffeur ooit was. Ik hoop dat ze me weer vertrouwen. Zo'n mooie en grote bus zie ik wel zitten."

Wat bleek overigens niet veel later bij kilometerpaal nul? De eerste aanvaller van de dag? Victor Campenaerts.