Buitenaardse Tadej Pogacar gunt Visma-Lease a Bike zelfs geen troostprijsje op Isola 2000, Remco Evenepoel blijft op 3

De 19e rit van de Tour de France in een notendop

Winnaar van de dag Hij kwam met een diepe buiging over de streep, maar het is elke wielerliefhebber die Tadej Pogacar mag bedanken voor een nieuw meesterwerkje. Hij versnelt wanneer hij wil en laat iedereen haast moeiteloos achter. Bergop is Pogacar duidelijk onklopbaar.

Opvallend Jonas Vingegaard focuste zich duidelijk op zijn 2e plaats. Hij kon of wilde niet meteen reageren op Pogacar en plakte daarna de rest van de klim in het wiel van Evenepoel. De Belg kon geen tijd pakken en heeft zo nog steeds 2 minuten achterstand op Vingegaard.

Statistiek Tadej Pogacar staat op het punt om een record van Eddy Merckx te breken. Na zijn dominantie in de Giro en in deze Tour leidde hij het klassement nu al na 37 ritten in een grote ronde in één seizoen. Daarmee evenaart hij Eddy Merckx, die dat deed in 1970. Zonder onvoorspelbare taferelen breekt Pogacar morgen dat record.