Remco Evenepoel tilt zichzelf naar "een hoger niveau": "En ik denk dat er nog marge is"

vr 19 juli 2024 17:28

Toen Tadej Pogacar aan zijn raid begon, maakte hij even aanstalten om de gele trui te volgen. Toch koos Remco Evenepoel snel voor zijn eigen tempo en het spel met Jonas Vingegaard voor het podium. De witte trui kon de Deen niet droppen. "Maar het is geen moment van schaamte om samen met een dubbele winnaar van de Tour over de streep te rijden", reageert hij.

"Stevig, hoog en een goed gevoel", vatte Remco Evenepoel zijn dag in de bergen samen. "Ik sta nog iets steviger op het podium. Momenteel kan ik over niets klagen." Evenepoel probeerde de 2e plaats van Jonas Vingegaard aan te vallen. "Ik had het gevoel dat hij niet top was." "Hij koos meteen mijn wiel in plaats van dat van Tadej (Pogacar) bij de voet van de klim. Voor mij was dat een teken dat hij Pogacar niet zou proberen te volgen." "Het is zijn volste recht om die 2e plaats te verdedigen. Dat moet ik accepteren. Dat is niet erg." Bij de finish kwam er een handshake. "Het is geen moment van schaamte om samen met een dubbele winnaar van de Tour over de finish te rijden. Hij zei: "Merci om mij mee te pakken." Dat is ook mooi." "Morgen volgt er nog een lastige etappe", sloot Evenepoel af. "Ik haal er nog alles uit en hopelijk eindig ik dan in Nice op de derde plaats. Maar we mogen het niet jinxen."

Ik ben duidelijk constanter dan de vorige jaren en vandaag heb ik bewezen dat ik zeker op hoogte stappen heb gezet. Remco Evenepoel

Bij het interview met organisator ASO ging hij nog een stapje verder. "Wat ik voorspeld had, komt uit. En dat zien we elke bergrit opnieuw." "Tadej speelde vandaag weer in een andere competitie. Hij haalde de vlucht nog bij, toch vrij gek." "We moeten toegeven dat hij in deze Tour de beste renner is. Daarna volgen Jonas en ik en de rest staat op een nog grotere achterstand. Het is bijna 3 koersen in 1 koers." Evenepoel is in deze Tour ontzettend consistent. "Hoe dat komt? Ik heb gewerkt op mijn basis, mijn klimcapaciteiten en herstelmethodes." "Ik heb geprobeerd om mezelf naar een hoger niveau te tillen en ik denk dat er nog marge is. Elke dag doe ik mijn best." "Ik ben duidelijk constanter dan de vorige jaren en vandaag heb ik bewezen dat ik zeker op hoogte stappen heb gezet."