Visma-Lease a Bike schakelde tijdens de rit naar plan B: "We waren eigenlijke satellietrenners voor Jonas Vingegaard"

Visma-Lease a Bike heeft een dreun gekregen op Isola 2000. De Nederlandse ploeg wilde Tadej Pogacar nog het vuur aan de schenen leggen met enkele pionnen in de kopgroep, maar Jonas Vingegaard was niet in staat om deel 2 van het plan uit te voeren. Matteo Jorgenson werd wisselkopman, maar zag zijn droom in elkaar storten toen Tadej Pogacar op het appel verscheen.

2e op 21 seconden: Matteo Jorgenson kon zijn teleurstelling niet verbergen. "Ik ben gewoon ontgoocheld", zuchtte de Amerikaan van Visma-Lease a Bike op Isola 2000.

"Ik mag niet te ontgoocheld zijn, denk ik, maar dat is wel het gevoel dat nu overheerst. Ik was er zo dichtbij."

"De Tour en ik hebben voorlopig een slechte relatie als het aankomt op ritzeges", zei de Amerikaan, die vorig jaar als renner van Movistar kort voor de finish op de Puy-de -Dôme nog werd overvleugeld.

Deze keer was Tadej Pogacar de boeman. "Toen ik hoorde dat hij op komst was, had ik al een slecht voorgevoel. En ook al had ik nog aan zijn wiel kunnen kleven: ik wist dat hij me sowieso zou kloppen."

Heeft Visma-Lease a Bike halfweg de rit moeten switchen van tactiek? "Ja", gaf Jorgenson grif toe.

"In onze originele strategie waren Wilco (Kelderman) en ik satellietrijders voor Jonas (Vingegaard). Maar toen hebben we de melding gekregen dat we voor de rit moesten gaan."

"Ik moet Wilco heel erg bedanken. Hij is zo'n goeie ploegmaat. Hij stelde geen vragen en heeft zich volledig opgeofferd. Ik sta bij hem in het krijt. Ik heb mijn best gedaan, maar het is niet gelukt."