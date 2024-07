Tadej Pogacar geniet van plannetje dat "100% perfect" gelukt is : "Morgen kan ik gewoon genieten"

vr 19 juli 2024 17:11

Tadej Pogacar laat geen enkel kruimeltje over. Op weg naar Isola 2000 ontbond de Sloveen zijn duivels en degradeerde hij de tegenstand nog maar eens. "We hadden hier op training al besproken hoe we het zouden aanpakken en dat is 100% perfect gelukt", was de gele trui achteraf meer dan tevreden.

Tadej Pogacar is een slokop in de strafste zin van het woord. Ook in etappe 19 liet hij niets over voor de concurrentie. De Sloveen heeft de eindzege al (zo goed als) binnen, maar zette de puntjes toch nog eens op de i. Al zag hij naar eigen zeggen wel wat af op de Cime de la Bonette. "Dit was de koninginnenrit van de Tour. Ik kan nu wel bevestigen dat de Bonette een enge klim is. Op training is het een pak leuker omdat je dan de laatste kilometer kan overslaan." "We waren op die klim een goed tempo aan het rijden, want ik dacht eerst dat Jonas Vingegaard daar iets zou proberen. Maar dan zag ik ze ook voorin snel rijden en het hoofddoel was vandaag de etappezege." Dus aarzelde Pogacar niet en koos hij al vrij vroeg op de slotklim het ruime sop. "Ik ben heel blij dat ik goeie benen had. Ik heb hier een hele maand voor getraind tussen de Giro en de Tour. Dat was een zware periode." "Maar ik ken deze klim wel erg goed", verwees hij naar de wegen richting Isola 2000. "We trainden hier en hadden toen al besproken hoe we vandaag zouden racen. We hebben dat plan vandaag 100% perfect uitgevoerd."

We laten de ontsnapping morgen gaan en kunnen gewoon genieten. Tadej Pogacar

Pogacar voelde zelf ook dat hij vandaag weer oppermachtig was. Het gat met nummer 2 Jonas Vingegaard? "Looking better than ever", gaf hij zichzelf een compliment. Al raakten de krachten ook bij de superster stilaan op. "Ik was een beetje leeg in de laatste 2 kilometers", gaf hij toe. "Toen ik Carapaz en Simon Yates passeerde, zat ik al op de limiet. Maar toen Matteo (Jorgenson, red.) tijd verloor, probeerde ik door te duwen." "Toen ik hem passeerde met een versnelling, liepen mijn benen wat vol. Ik vreesde dat hij nog zou terugkeren, want hij was heel sterk." Kan de riem er nu af voor de gele trui, ook al ligt er nog een bergrit in het verschiet? "Het gat is wel serieus nu. We laten de ontsnapping morgen gaan en kunnen gewoon genieten van de wegen waarop ik al bijna heel mijn carrière train." "En met mijn 4e ritzege heb ik de Tour van vorig jaar al uitgebalanceerd", gaf Pogacar nog een extra reden om het rustig te houden morgen. "Nu 4, vorig jaar 2. Zo kan ik zeggen dat ik er elk jaar 3 heb."