Wéér een perfecte lead-out bij Alpecin-Deceuninck: "Als ik Jasper zo afzet, is hij bijna onklopbaar"

Alleen maar lachende gezichten bij Alpecin-Deceuninck na de derde ritzege van Jasper Philipsen. Niet alleen de sprinter zelf mocht zich op de borst kloppen, ook zijn sprinttrein maakte weer indruk. "Ik denk dat ik heel goed pas bij Jasper", straalde Mathieu van der Poel achteraf.

De trein van Alpecin-Deceuninck draaide in de slotkilometers weer op volle toeren. Rappe man Jasper Philipsen werd op het goeie moment afgezet en bekroonde het werk van zijn team met een vlotte zege. De sfeer aan de bus van Alpecin-Deceuninck was dan ook optimaal. "Alles begint onze kant op te vallen", lachte ploegleider Christoph Roodhooft. "We wisten dat we deze week 1 heel grote kans hadden en dat was vandaag." "De gemiste kansen zijn altijd weg, maar we hebben onze moeilijke start op ongelooflijke wijze rechtgezet. We mogen nu bijzonder tevreden zijn." Een uitspraak waar Mathieu van der Poel zich helemaal in kon vinden. "We hebben het al een aantal keer perfect gedaan, maar het grote verschil is dat Jasper nu vertrouwen heeft om zijn sprint in te zetten. En misschien zijn de benen nu ook iets beter."

We hebben een fantastische Tour achter de rug. Nu wordt het afzien tot in Nice. Mathieu van der Poel

Ook bij de wereldkampioen zelf was het vertrouwen in zijn sprinter groot. "Als ik hem zo kan afzetten, is hij bijna onklopbaar", genoot hij achteraf. "Ik denk dat ik heel goed pas bij Jasper." Gianni Vermeersch had zelfs nóg vroeger door dat het weleens prijs zou kunnen zijn. "We hadden op voorhand afgesproken dat de laatste linkse bocht belangrijk zou zijn." "We draaiden daar goed uit en met Jasper (Philipsen, red.), Mathieu (van der Poel, red.) en Robbe (Ghys, red.) had ik nog 3 man achter mij. Ik wist toen al dat ze er goed voor zaten." Nu liggen er hoogstwaarschijnlijk geen kansen meer in het verschiet om het treintje nog eens in actie te zien. "Ons doel zit er een beetje op", vertelde Van der Poel. "Ik denk niet dat we nog mogelijkheden hebben. Maar we hebben een fantastische Tour achter de rug. Nu wordt het afzien tot in Nice."

Vreugde bij Philipsen.

