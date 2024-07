Blessurelast lijkt mee te vallen bij Biniam Girmay: "Het maakt me niet uit als ik de groene trui verlies"

Zijn eeuwige glimlach verdween even van zijn gezicht na de pijnlijke slotfase in Nîmes. Biniam Girmay kwam ten val en werd gehavend naar de finish gebracht door zijn ploegmaats. De groene trui liet zich eerst onderzoeken en verscheen dan toch nog op het podium om een verse groene trui af te halen.

Dat Biniam Girmay meteen na de finish doorreed naar de radiologie, was geen positief signaal. Dat hij uiteindelijk toch op het podium stond te lachen, was dan weer veel gunstiger.

"Ik ben wel oké", stelde hij gerust. "Ik ben op mijn knie gevallen. Die is wat gezwollen en ook in mijn elleboog heb ik al twee hechtingen gehad. Maar dat wordt geen probleem."

"Als je valt, dan voel je je best oké, maar morgen opstaan zal pijn doen. Maar mentaal voel ik me goed. Dat wordt dus geen probleem."

Wat gebeurde er bij de val? "Het was geen gemakkelijke aankomst en iedereen stond te popelen voor de laatste sprint, maar het waren smalle wegen met veel rotondes."

"Ik raakte het stuur van een renner van EF-EasyPost en ik kon niets doen. Ik remde zo hard als ik kon, maar daarna lag ik tegen de grond."

Volgens Girmay vallen zijn blessures dus wel mee, maar intussen sluipt Jasper Philipsen dichter in het groene klassement.

"Daar denk ik niet aan. Ik was na de val al heel blij dat ik kon fietsen. Het maakt me niet uit als ik deze trui verlies of houd. Ik wil gewoon veilig in Nice finishen."