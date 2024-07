3-3! Jasper Philipsen is oppermachtig in Nîmes en doet nog volop mee voor groen na valpartij van Biniam Girmay

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft bij de laatste massasprint van deze Tour de France de stand op 3-3 gebracht tegenover Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Philipsen sprintte na een perfecte lead-out overtuigend naar zijn derde ritzege en komt in het puntenklassement weer sterk opzetten na een val van de groene trui in de slotfase.

De komende twee dagen lijken de vluchters eindelijk nog eens aan zet te zijn. Morgen zijn er in de laatste 40 kilometer veel hoogtemeters, verdeeld over 3 beklimmingen. De tussensprint ligt voor die hellingen.

Het was zoeken naar aanvalslust in de laatste vlakke etappe van deze Tour de France. Stefan Küng ging ervandoor van bij de start, maar hij ging meteen in de remmen wanneer hij niemand mee kreeg.

In de eerste koershelft was Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) de man in de spotlights. Hij zorgde ervoor dat er toch wat tempo zat in het peloton.

De eerste actie was er bij de tussensprint, halfweg de etappe. Bryan Coquard had daar de snelste benen, voor Philipsen, die zo knabbelde aan de achterstand in het puntenklassement.

Kort na die tussensprint demarreerde Thomas Gachignard. De Fransman van TotalEnergies was daarmee de eerste en enige echte aanvaller van de dag.