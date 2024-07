Jan Vertonghen blijft voetballer, bij Anderlecht: "Ons verhaal is nog niet voorbij"

Breit hij er nog een seizoen aan of houdt hij ermee op? Dat was de vraag waarmee Jan Vertonghen heel voetbalminnend België bezighield. De 37-jarige verdediger kondigde na het EK zijn afscheid aan bij de Rode Duivels, bij Anderlecht heeft hij wel trek in een volgende hoofdstuk. "Ons verhaal is nog niet voorbij", meldt hij in een paginagrote krantenadvertentie.