Jan Vertonghen en Dries Mertens gaan Kings League achterna met gloednieuwe voetbalcompetitie (en jij kunt meedoen)

"Masters of Madness is een competitie die het voetbal extra zuurstof geeft door kort, snel en entertainend te spelen op een kleiner veld. En vooral met een hele reeks vernieuwende en soms licht van de pot gerukte spelregels."

"In deze volledig nieuwe competitiebeleving staan entertainment, visuele vernieuwingen, creatieve gamechangers en innovatieve spelregels centraal", klinkt het in de aankondiging.

Ongetwijfeld zullen Jan Vertonghen en Dries Mertens ook enkele straffe namen boventoveren voor hun Masters of Madness.

Maar de uithangborden zullen eveneens op zoek gaan naar minder bekend talent. Er wordt namelijk een zoektocht gestart naar 80 spelers (m/v/x) via www.mastersofmadness.be.

"Iedereen kan zich inschrijven: of je nu speelt bij een grote of kleine club, op een pleintje of helemaal alleen in de tuin", beloven ze.

Kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn en tijdens de kerstvakantie eind december, 6 dagen beschikbaar zijn. 350 kandidaten zullen worden uitgenodigd op de selectiedagen. Inschrijven kan tot en met 18 augustus.