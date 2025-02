Ze haalden Hazard uit pensioen en rekenen op Belgisch fenomeen: de Kings League is het toernooi dat de voetbalwereld wil veroveren

za 25 mei 2024 08:37

Spanje en Zuid-Amerika veroverden ze al, nu moet de rest van de wereld volgen. Dit weekend gaat in Mexico de Kings World Cup van start - een geesteskind van Barça-legende en ondernemer Gerard Piqué dat het traditionele voetbal moet afbluffen. Inclusief een prominente rol voor twee Belgen. Vamos!

Het is oktober wanneer er in België een telefoonscherm oplicht door een privébericht op Instagram.



De afzender: Gerard Piqué - het voetbalicoon dat zich nu vol op de zakenwereld gooit.



De ontvanger: Céline Dept - een Belgisch social media-fenomeen.



In het bewuste bericht polst de Spaanse ex-verdediger vrijblijvend bij onze landgenote of ze zin heeft om deel te nemen aan de Kings World Cup in Mexico.

Kijken in seconden

U heeft er tot vandaag misschien nog nooit van gehoord, maar in Spanje en Zuid-Amerika is de Kings League van Piqué in sneltempo uitgegroeid tot een begrip. Ruim een jaar geleden verzamelden 92.000 fans - inclusief wereldsterren zoals Ronaldinho - zich in Camp Nou om de ontknoping van het revolutionaire voetbaltoernooi live mee te maken. Want laat er vooral geen twijfel over bestaan: partijtjes in de Kings League zijn in niks te vergelijken met de wedstrijden van 90 minuten die het publiek tijdens het klassieke voetbalseizoen voorgekauwd krijgt. Wedstrijden in de Kings League zijn 7 tegen 7, snedig, dynamisch en onvoorspelbaar. Bepaalde regels worden gestemd door het publiek en zijn erop gericht om geen moment te vervelen. Zo zal een duel op deze World Cup starten met amper één veldspeler bij beide ploegen. Per minuut komt er vervolgens een extra pion het veld in. Maar evengoed zijn er momenten waarop goals dubbel tellen of zal een worp met een dobbelsteen bepalen met hoeveel spelers het duel verder gaat.

Crazy? Het levert vooral bijzonder goeie content op.

Filmpjes van de Kings League verzamelen op TikTok meer views dan die van de traditionele Europese competities samen. En miljoenen mensen keken naar minstens één duel van het spectaculaire format. Volgens oprichter Piqué bevat zijn geesteskind veel elementen voor het voetbal van de toekomst.



Want voor een nieuwe generatie die kijkt in seconden in plaats van uren én gevoed wordt door alwetende algoritmes, is een klassieke voetbalwedstrijd - van minstens 90 minuten en vol onderbrekingen - snel afgezaagd. "Ik voelde dat er een nood was om de volgende generatie aan te spreken", legde Piqué enkele weken geleden uit. "Veel jongeren worden meer aangetrokken tot entertainment dat kort en spannend is. We wilden daarom een ander voetbalproduct creëren."



Een volgelopen Camp Nou voor de finale van de Kings League in Spanje

Toptransfer Hazard

De aanstaande Kings World Cup, waar de winnaar 1 miljoen euro krijgt, moet het hele verhaal een nieuwe boost geven. En het belang van de aanwezigheid van de Belgische delegatie valt daarin - misschien wat verrassend - niet te onderschatten. Dat Piqué zich zo'n half jaar geleden uitgerekend tot Dept richtte om - net als voetballegendes zoals Casillas, Neymar en Agüero - voorzitter te worden van een ploeg is allerminst toeval. De West-Vlaamse schreef de voorbije jaren - samen met haar wederhelft Michiel Callebaut, zónder externe hulp - een indrukwekkend verhaal op verschillende digitale platforms met miljoenen volgers en miljarden views. Zeker in het voetbal is Dept een fenomeen. Geloof ons: geen enkele andere landgenoot raakt zo vlot bij de allergrootste voetbalsterren als zij. Mbappé, Haaland, Lukaku... De joviale Dept krijgt ze allemaal voor haar camera om content te maken. "Ik beleef mijn droom", glundert Dept. "Als je plots naast iemand als Mbappé staat, denk je toch wel: 'Wow, we made it'."

We zijn zelfs bij Eden in Madrid geweest voor een training en een teambuilding. Céline Dept

Ook in Mexico zal Dept zich misschien even in de arm moeten knijpen. Niemand minder dan Eden Hazard onderbreekt zijn voetbalpensioen om Deptostra FC, zo heet het Belgische team, straks te versterken. Toch een bijzonder straffe stunt.

Van alle aangekondigde spelers -ook Nasri, Nainggolan en Totti tekenen present - zal de ex-Rode Duivel toch de grootste publiekstrekker zijn. "Piqué vroeg mij of ik een bepaalde speler graag mee wou", begint Dept het verhaal van haar 'toptransfer'. "Als Belg dacht ik meteen aan Hazard. Een tweetal weken later volgde de bevesting. De max! (lacht) We zijn zelfs bij Eden in Madrid geweest voor een training en een teambuilding. Hij heeft er ook ongelofelijk veel zin in, net als wij." Piqué zal het graag horen.

Ook jongste broer Hazard en boezemvriend Courtois in Belgische ploeg Eden Hazard is niet het enige bekende gezicht in de Belgische ploeg (waarin ook enkele Fransen actief zijn). De selectie, samengesteld na try-outs in Tubeke, bestaat uit redelijk wat spelers met een verleden in eerste klasse of bekende namen. Doelman Lillo Guarneri was ooit actief in de jeugd van AC Milan en Standard. In de defensie zien we onder meer Jordy Gillekens (nu Francs Borains, ex-OHL) en Viktor Boone (Lierse) terug. Ook Seppe Brulmans (ex-Genk en boezemvriend van Thibaut Courtois) trekt mee naar Mexico. Aanvaller Nabil Jaadi komt dan weer uit de jeugd van Anderlecht en speelde in een ver verleden nog voor het Italiaanse Udinese. Maar de meest opvallende aanwezige is misschien wel Ethan Hazard. De jongste en minst bekende telg van de voetbalfamilie is 20 jaar en voetbalt bij Tubize-Braine. De coach die Deptostra FC naar successen moet leiden is Rocky Peeters. De ex-middenvelder van onder meer STVV en Germinal Beerschot is momenteel actief als assistent-trainer van de Belgische U19. Hazard en co. spelen hun eerste groepsmatch zondag om 20 uur Belgische tijd. De duels zijn live te bekijken via streams op YouTube, Twitch en TikTok.