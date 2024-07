Rode Duivel Zeno Debast verhuist van Anderlecht naar Lissabon

De deal is rond: Zeno Debast ruilt RSC Anderlecht voor de Portugese topclub Sporting. De 20-jarige verdediger tekent in Lissabon voor 5 seizoenen. "Ooit kom ik terug", belooft hij.

Net voor het EK werd duidelijk dat Zeno Debast naar de Portugese kampioen Sporting zou verhuizen. Enkele dagen na de uitschakeling van de Rode Duivels is de transfer officieel.

De centrale verdediger tekent voor 5 seizoenen in Lissabon. Volgens de Portugese media zou de deal 15,5 miljoen euro opbrengen voor Anderlecht, met de nodige bonussen zelfs 21 miljoen euro.

Debast heeft 13 jaar het shirt van Anderlecht gedragen. Hij begon als verlegen jongen bij de U8 van de club en doorliep alle jeugdreeksen.

In mei 2021 speelde Debast een eerste keer voor het A-team van Anderlecht: in de play-offs tegen Club Brugge.

Beetje bij beetje dwong hij zijn plaats af in het eerste elftal. Het voorbije seizoen was Debast een rots in de branding in de verdediging van Anderlecht, naast ervaren leider Jan Vertonghen.

Als kers op de taart droeg de jonge verdediger in zijn laatste wedstrijden de aanvoerdersband van paars-wit.