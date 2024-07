De Cats walsen nu al over tegenstand en dan moeten de Julies nog komen: "Basis is kwalitatief breder geworden"

Vier oefenwedstrijden, vier overtuigende zeges: de voorbereiding van de Belgian Cats op Parijs 2024 lijkt rimpelloos te verlopen. En dan was België nog niet eens op volle kracht. Assistent-coach Pascal Angillis meent dat de afwezigheid van enkele basispionnen het team in de breedte sterker gemaakt heeft.

Bij de rust was het verschil nog speelbaar: 8 puntjes. Maar in de 2e helft raakten de Cats onder stoom. In de eindafrekening kreeg Canada een dertiger om de oren. "Als we kunnen blijven bewegen en op snelheid kunnen spelen, dan zijn we moeilijk af te stoppen", zag Angillis.

"In de 1e helft hadden we het nog moeilijk met hun fysieke spel inside. We gaven te veel rebounds weg. Dat hebben we in de 2e helft goed opgelost."

"We hebben geleerd dat we ook capabel zijn om tegen fysiek sterkere blokken te spelen", was de analyse van assistent-coach Pascal Angillis na de match tegen Canada.

Vier klinkende zeges en dat met een team dat nog niet "au grand complet" is. Het kan alleen beter worden dan, toch? Al ziet assistent-coach Pascal Angillis wel nog enkele werkpunten.

"In het algemeen denk ik dat we nog iets meer naar tweede acties moeten proberen te gaan. Soms willen we het nog te snel afmaken, wat dan voor balverliezen zorgt. Ook in het aanvoelen van het tempo en het ritme van de match in functie van hoe we spelen, kunnen we nog verbeteren."

"Soms worden we te statisch, soms willen we te snel zijn. Daar kunnen we nog een beter evenwicht in vinden", meent Angillis.