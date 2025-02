Nuchtere Mike Thibault houdt "dubbel gevoel" over aan eerste zege: "Pas zondag weten we waar we staan"

vr 7 februari 2025 06:33

Een droomdebuut voor Mike Thibault, maar wel eentje met een dubbele bodem. En dat lijkt vooral de ervaren Amerikaan (74) zelf het beste te beseffen. In zijn analyse toonde Thibault zich nuchter ondanks de monsterzege. "Maar ik ben fan van mijn team en heb een goede eerste week in België achter de rug", keek hij vooral uit naar de toekomst.

Als bondscoach kun je eigenlijk niet beter debuteren, toch?



Mike Thibault begon zijn ambtstermijn bij de Belgian Cats met een klinkende 97-24- zegen tegen het bescheiden Azerbeidzjan. Toch is de Amerikaanse voetbalprofessor te ervaren om zomaar een goednieuwsshow af te ratelen na de partij. "Het is niet gemakkelijk om de juiste waarde te geven aan dingen die je hebt gezien tijdens de wedstrijd", analyseert hij nuchter. "Wij hebben bijvoorbeeld te veel makkelijke lay-ups of driepunters gemist. Maar onze balcirculatie, defensieve organisatie en de rebounds waren dan wel weer goed."

"Ik blijf dus wat achter met gemengde gevoelens. Zondag zullen we tegen Litouwen pas echt weten waar we staan, denk ik."

Het was vandaag vooral belangrijk voor de spelers om gewoon te geraken aan mij en mijn verwachtingen. Mike Thibault

Toch wil Thibault deze wedstrijd niet zomaar in de vergeetput moffelen. "Het was vandaag vooral belangrijk voor de spelers om gewoon te geraken aan mij en mijn verwachtingen. Ik heb in de rust bijvoorbeeld wat kleine dingen aangepast", klink het. Zo viel op dat de Cats voor de pauze te vaak ofwel vergaten af te werken ofwel verkeerd afwerkten. "Inderdaad, we speelden vaak iemand goed vrij om een driepunter te lanceren, maar breiden dan gewoon verder in plaats van effectief onze kans te gaan. Dat is genereus in deze wedstrijd, maar in toppers moeten we die kansen toch pakken." "Kijk, ik heb geleerd dat er in dit team geen egoïsme zit en iedereen luistert ook goed. Dus ik heb liever een ploeg dat weet wat het moet doen, maar de bal al dan niet te lang laat rondgaan, in plaats van omgekeerd."

Belgisch briljant

En ook over de vele gemiste open driepunters maakt de Amerikaan zich voorlopig weinig zorgden.

"Neen, niet na drie dagen training samen. Deze spelers komen van over de hele wereld om hier samen te spelen. Ze waren soms ook iets te enthousiast. Als er meer druk is, neem je vaker zorgvuldiger je tijd om te shotten."

"Maar als ik dit zondag nog denk, is het misschien een ander verhaal." Het siert Thibault dat hij zelfs na een monsterzege kritisch is, maar de nieuwe bondscoach sluit zijn eerste week in België wel tevreden af.



"Zoals altijd werden we hier goed ontvangen", glundert hij. "Ik vind mijn team ook zeer leuk en ik ben klaar om de volgende stap te nemen met hen. Te beginnen deze woensdag tegen Litouwen, een totaal ander en fysiek veel sterker team", sluit hij strijdvaardig af.

Integratie

Ook Emma Meesseman noemde het een "rare" wedstrijd. "Maar we hebben goed van dit moment gebruikgemaakt om Mike in te werken. Hij heeft wat kunnen wennen aan ons, en wij aan hem", vertelt de metronoom van de Cats. "Naast enkele nieuwe speelsters integreren en de toekomst tonen aan het publiek, was dat eigenlijk het enige nuttige aan deze wedstrijd." Julie Vanloo speelde een thuiswedstrijd in Oostende, maar ook zij kon deze partij sportief moeilijk samenvatten. Over de eerste week samenwerken met Thibault was ze duidelijk wel enorm tevreden. "Het was echt een goede eerste week", aldus Vanloo. "Hij is een zeer rustige persoon en is klaar en duidelijk over wat zijn verwachtingen zijn van ons." En nu op naar Litouwen? "Het is een leuke test met de nieuwe coach. We zullen zeker klaar zijn", klinkt het vastberaden.