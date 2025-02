Waarom de Belgian Cats nog niet 100 procent zeker zijn van het EK, maar wel al voor 99,99 procent

De weg ligt open voor de Belgian Cats. Na de ruime overwinning tegen Azerbeidzjan en de nederlaag van Polen in Litouwen kan het EK basketbal 2025 de Belgen niet meer ontsnappen. Dankzij het puntensaldo zijn de Belgian Cats zelfs met een nederlaag zondag in Litouwen 99,99% zeker van het EK.

De rekenmachine meenemen naar Litouwen is overbodig. Door de zege van Litouwen tegen Polen is er geen rekenwerk meer nodig op de slotspeeldag van de kwalificatiecampagne voor het EK basketbal 2025 in juni.



Waarom? De Belgian Cats zijn nu al zeker dat ze in de top 2 van hun poule zullen eindigen, 4 van die tweedes mogen samen met de groepswinnaars en de gastlanden meedoen aan het EK.



En dankzij de ruime zeges tegen Azerbeidzjan is het puntensaldo van België zo goed, dat België sowieso bij de 4 beste tweedes zal zijn. Enkel bij een enorm zware Belgische nederlaag in Litouwen en monsterzeges van landen als Groot-Brittannië, Kroatië en Hongarije kan het nog veranderen.



België telt op dit moment 4 zeges en een puntensaldo van +190. Die andere landen tellen op dit moment 3 zeges en puntensaldo's van respectievelijk +97, +41 en +38.



Maar de titelverdediger zal als groepswinnaar naar het EK willen trekken en daarvoor is de boodschap op de slotspeeldag duidelijk: winnen in Litouwen en groepswinst is binnen.