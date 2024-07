Emma Meesseman tempert enthousiasme na nieuwe overtuigende oefenzege: "Hoop dat we niet gaan zweven"

za 13 juli 2024 10:53

De Belgian Cats rijden voorlopig een foutloos parcours in hun voorbereiding op de Olympische Spelen, maar ook na de overtuigende winst tegen Spanje blijft Emma Meesseman haar nuchtere zelve. "Het is nu nog niet het moment waarop we op ons scherpst moeten zijn", weet Meesseman.

Met 13 punten, 8 rebounds en 8 assists blonk Emma Meesseman vrijdagavond tegen Spanje weer op alle vlakken uit. De oefengalop tegen de nummer 4 van de wereld - een heruitgave van de EK-finale van 2023 - bevestigde het positieve elan van de vorige twee oefenwedstrijden. Meesseman beklemtoonde dat winnen tegen Spanje zeker niet vanzelfsprekend is, maar relativeerde anderzijds ook de ruime zege. "Je mag niet vergeten dat geen van beide ploegen op dit moment compleet is. En het blijft ook de voorbereiding", luidde het. "Nu is nog niet het moment waarop we op ons scherpst moeten zijn. Dat geldt voor ons, maar ook voor hen. Ik hoop gewoon dat we nu niet gaan beginnen te zweven en op het verkeerde moment - op de Olympische Spelen - plots tegen een muur gaan lopen."

We hebben nog een paar goeie wedstrijden nodig om te zien waar we staan, maar ons niveau is wel degelijk. Emma Meesseman

Toch geeft de voorbereiding tot nu toe - zeges tegen China, Servië en Spanje - Meesseman wel vertrouwen. "We hebben nog een paar goeie wedstrijden nodig om te zien waar we staan, maar ons niveau is wel degelijk." "Wat nog beter kan? Ik denk dat we nog altijd nóg agressiever kunnen spelen en ook meer in de rebound kunnen gaan, daar maken we nog wat fouten. De communicatie gaat elke week wel beter, al is het nooit ons sterkste punt." Al moeten de voorbije wedstrijden mentaal toch een flinke opsteker geweest zijn. En dan moeten de Julies - Allemand en Vanloo - nog aansluiten. "Wanneer zij erbij komen, zullen we al met een goed geoliede machine zitten. Dat is wel belangrijk. En we kennen onze werkpunten."

Wanneer Allemand en Vanloo erbij komen, zullen we al met een goed geoliede machine zitten. Emma Meesseman

Vrijdagavond tegen Spanje was niet Emma Meesseman de topscorer, zoals ze dat al zo vaak geweest is. Die eer was in Charleroi weggelegd voor Becky Massey, die zichtbaar gegroeid is na haar 2e seizoen in de sterke Spaanse competitie. Massey scoorde 21 punten, niet zelden na een assist van Meesseman, die Massey blindelings leek te vinden. "Dat is gewoon ons spel. De bal laten rondgaan, veel beweging. Becky had de open shots en nam ze ook. Daar ben ik blij om. Ze zit vol zelfvertrouwen." "Iedereen in deze ploeg geeft vertrouwen aan elkaar, iedereen kan scoren. Daar moet je zelf ook in geloven. Op dat vlak hebben we de laatste jaren veel stappen gezet. Nu was het Becky, de volgende match is het misschien iemand anders. Dat is het mooie aan de Cats.

oefenwedstrijden belgian cats België China 78-63 België Servië 106-59 België Spanje 76-58 België Canada zondag 18 uur België China 19/07, 16.30 uur België Japan 21/07, 16.30 uur

belgian cats op olympische spelen 2024 groep C Duitsland België 29/07, 13.30 uur Verenigde Staten Japan 29/07, 21.00 uur Japan Duitsland 01/08, 11.00 uur België Verenigde Staten 01/08, 21.00 uur Japan België 04/08, 11.00 uur Duitsland Verenigde Staten 04/08, 17.15 uur stand in groep C M W V +/- ptn 1. België (FIBA-6) 0 0 0 0 0 2. Duitsland (FIBA-19) 0 0 0 0 0 3. Japan (FIBA-9) 0 0 0 0 0 4. Verenigde Staten (FIBA-1) 0 0 0 0 0 De groepsfase wordt gespeeld in het Stade Pierre-Mauroy in Rijsel. De top 2 van de 3 poules plaatst zich voor de kwartfinales, samen met de beste 2 nummers 3.