Opschudding rond Maxime Carabin: onderzoek naar paralympisch kampioen "wijst grote twijfels over verlamming aan"

wo 26 februari 2025 09:49

Verrassend nieuws in de paralympische sportwereld. Onze landgenoot Maxime Carabin wordt door tegenstanders verweten dat hij niet thuishoort in de T52-categorie. Carabin werd afgelopen zomer tweevoudig paralympisch kampioen op de sprintnummers. "Maar zijn classificatie moet herbekeken worden", oppert de concurrentie in een onderzoek van collega's bij RTBF.

Al in september, slechts een paar dagen na de Paralympische Spelen, ontstaat het gerommel rond Maxime Carabin. Onze landgenoot had in Parijs net - met overmacht - goud gepakt op de 100 en 400 meter sprint. Die zoveelste knalprestatie wierp bij de concurrentie toch wat vraagtekens op. Zo werd er een claim ingediend door het Zwitserse Paralympische Comité om de classificatie van de Belg te herzien. De rolstoelatleet komt uit in de klasse T-52, wat atleten met ruggenmergletsels omvat. Onterecht, volgens de Zwitsers. "We vragen om een herziening van de classificatie op basis van de vele foto's en video's die we hebben ontvangen van Carabin die niet stroken met zijn beperking", klinkt hun boodschap bij de Waalse collega's van RTBF.

Twijfels uit alle hoeken

De rook wordt opgemerkt door andere federaties, die olie op het vuur gooien aan de hand van nieuw bewijsmateriaal. Aan de hand van beelden maken dit keer de Litouwers hun punt dat "Carabin volledige controle heeft over de functie van zijn benen". Zo zou onze landgenoot naar verluidt te stabiel zijn lichaam met beide benen kunnen ondersteunen in zijn stoel. "Ook het gebrek aan verlies van beenspiermassa na verlamming en de vingercontrole van Carabin zijn twijfelachtig." In totaal dienen vier buitenlandse federaties een klacht in tegen onze Paralympiër van het Jaar, die nu zijn classificatie moet verdedigen. Zéker als ook uit het Belgische kamp luidop vragen worden gesteld.

Tijdens een trainingskamp zette hij plots zijn voet op zijn andere been toen we het over schoenmaten hadden. Dat zónder hulp van zijn handen. Belgische paralympiër

Zo deelt de RTBF in zijn onderzoek dat 12 sporters, fysiotherapeuten en coaches van Team Belgium eerder al opmerkingen hadden gedeeld. Sommigen zagen zijn voeten onder tafel bewegen, anderen beweerden handreflexen op te merken die onmogelijk waren bij zijn type verlamming. "Tijdens een trainingskamp zette hij plots zijn voet op zijn andere been toen we het over schoenmaten hadden. Dat zónder hulp van zijn handen", klinkt het zelfs bij een anonieme paralympiër. Dus trokken onze Waalse collega's naar experten in het vak met de vraag: zijn de vraagtekens onderbouwd? "Bij deze patiënt zien we duidelijk functionele inconsistenties", deelden ze in koor. De bewegingen die Carabin op foto's en video's maakt, zijn normaal gesproken dus onmogelijk voor iemand die verlamd is aan zijn onderste ledematen én een wiens romp en bovenlichaam minder functioneel zijn.

Carabin was twee keer goed voor goud in Parijs.