Missie volbracht: Emma Meesseman helpt Fenerbahçe naar halve finales van Final 6

Belgen vegen vloer aan met Valencia

Te stoppen? Dat is Fenerbahçe dit seizoen (vooralsnog) niet in de EuroLeague. Ook Valencia, de nummer 2 in de groep van de Turken, kreeg een ticketje voor de pletwals.





Al vanaf het eerste quarter werd de toon gezet, bij een 44-26-ruststand was de wedstrijd in Istanboel eigenlijk al gespeeld. Dat dankzij Allemand die goed bij schot was: de Belgian Cat scoorde 13 punten, pakte 2 rebounds en deelde 5 assists uit.





De subtielste assist van de avond kwam wel op naam van Emma Meesseman. Haar "magic touch" was een van de 6 cadeautjes die ze uitdeelde. Ook scoorde ze 4 punten en pakte ze 4 rebounds. Eindstand? 92-56, dus ook een 7e zege op rij in groep F.